Открытие киноклуба в «Эрьзя-Центре» ознаменовалось показом фильма Степане Эрьзе

В «Эрьзя-Центре» прошел киновечер, на котором зрители увидели первый документальный фильм о Степане Эрьзе. Лента режиссера Владимира Стрелкова «Скульптор Эрьзя» вышла в свет 60 лет назад, а теперь символично стала первой картиной, показанной в рамках киноклуба в арт-пространстве. Всего встреча собрала порядка полусотни гостей.

Мероприятие прошло в гибридном формате. Автор представлял фильм по видеосвязи. Также на встречу пришли его родственники и близкие.

«Я как выпускник режиссерского факультета ВГИКа в 1964 году выходил на диплом. Комитет по кинематографии предложил мне, коренному москвичу, сменить Москву на Казань, но взамен снять фильм об Эрьзе. Я был невероятно счастлив такой удаче», — поделился воспоминаниями Владимир Стрелков.

Традиционно в «Эрьзя-Центре» мероприятие началось со знакомства гостей с творчеством и жизнью Степана Эрьзи. Куратор выставок Анна Терентьева провела экскурсию по постоянной экспозиции фонда, рассказав об основных вехах в истории мордовского скульптора.

После этого уже подготовленная аудитория направилась в выставочную галерею арт-пространства, где проходил показ. Перед началом картины зрителей поприветствовал и объявил открытие киноклуба президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

«Наша встреча — начало реализации юбилея Степана Эрьзи. В 2026-ом году ему будет 150 лет. Мы постепенно начинаем развивать эту тему в разных форматах. У нас большое количество проектов. Очень приятно, что одним из них стал этот творческий вечер, который продолжат не только люди, помнящие время, когда создавался фильм «Скульптор Эрьзя», но и молодые режиссеры», — подчеркнул Журавлев.

Торжественное открытие продолжил режиссер и сценарист Вячеслав Хотулев. Он отметил большую роль документального кино в кинематографе, а также рассказал о совместной работе с Владимиром Стрелковым.

«Володя почти 60 лет назад снял картину об Эрьзе. Он поразительно глубокий человек, потому что когда берется за какую-то тему, с доскональной скрупулезностью ее изучает. Поэтому фильм с удивительной точностью передает дух того времени. Когда придут другие поколения, они будут судить о времени, в котором мы живем, как раз по документальным фильмам. В них отражен быт, атмосфера, люди», — добавил Хотулев.

После просмотра картины вице-президент Международного фонда искусств Елена Бутрова, а также близкие Владимира Стрелкова презентовали книгу «Эрьзя. Возвращение в Мастораву», которую режиссер написал по собственному сценарию. После выхода в свет документальной ленты автор стал задумываться о создании игрового кино. Однако ни одна из студий не согласилась реализовывать постановку. Тогда Стрелков придумал особый жанр — роман в формате кино. Одной из первых читательниц стала Елена Бутрова.

«Очень эмоциональная книга, очень честная, добрая. Это настоящий диалог с Эрьзей. Я всем советую ее открыть и погрузиться в мир скульптора через призму режиссера Стрелкова», — добавила Бутрова.

В рамках презентации «Эрьзя. Возвращение в Мастораву» актриса театра на Таганке Елена Кондратьева зачитала отрывки из романа. Кроме того, она отметила удивительную чуткость и бережность в отношении с актерами Стрелкова как режиссера на съемочной площадке. Поэтому неудивительно, что ему удалось так тонко прочувствовать творчество мордовского мастера.

Завершился первый киновечер неформальным общением участников. Стоит отметить, что подобные Артсреды фонд планирует проводить регулярно.