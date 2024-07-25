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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ГК АВТОДОМ приняла участие в самом массовом культурном мероприятии России — VK Fest

editor
By editor
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гк автодом

В прошедшие выходные в Лужниках в Москве прошло торжественное завершение самого масштабного музыкального фестиваля России — VK Fest, в котором принимала участие группа компаний АВТОДОМ.

VK Fest попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая массовая музыкальная акция. Фестиваль в течение месяца поочередно проходил в крупнейших городах страны — Уфе, Красноярске, Сочи и Санкт-Петербурге. 13 и 14 июля самые массовые музыкальные мероприятия прошли в Лужниках в Москве. Московский VK Fest посетили больше 85 тысяч человек.

АВТОДОМ OMODA & JAECOO представил на фестивале автомобили ОМОDA С5 и JAECOO J8, с которыми мог ознакомиться каждый гость мероприятия. Всего в зоне экспонирования побывали более 10 тысяч человек за два дня, причем каждый посетитель получил специальный купон на привилегии при покупке данных моделей OMODA & JAECOO в дилерских центрах ГК АВТОДОМ до конца июля.

«Участие в VK Fest позволило нам показать широкой аудитории две популярные модели автомобилей, которые представлены в дилерском центре АВТОДОМ OMODA & JAECOO. Живое общение с людьми – лучшая возможность ответить на все имеющиеся вопросы, представить автомобиль, показать его преимущества. Сама атмосфера фестиваля очень соответствовала характерам OMODA С5 и JAECOO J8. Это – динамика, драйв, постоянное движение и стремление к лучшему. Мы рады, что приняли участие в мероприятии, которое стало знаковым событием в масштабах всей страны», — отметила Эльза Сапова, Руководитель отдела продаж АВТОДОМ OMODA & JAECOO.

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