ГК АВТОДОМ приняла участие в самом массовом культурном мероприятии России — VK Fest

В прошедшие выходные в Лужниках в Москве прошло торжественное завершение самого масштабного музыкального фестиваля России — VK Fest, в котором принимала участие группа компаний АВТОДОМ.

VK Fest попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая массовая музыкальная акция. Фестиваль в течение месяца поочередно проходил в крупнейших городах страны — Уфе, Красноярске, Сочи и Санкт-Петербурге. 13 и 14 июля самые массовые музыкальные мероприятия прошли в Лужниках в Москве. Московский VK Fest посетили больше 85 тысяч человек.

АВТОДОМ OMODA & JAECOO представил на фестивале автомобили ОМОDA С5 и JAECOO J8, с которыми мог ознакомиться каждый гость мероприятия. Всего в зоне экспонирования побывали более 10 тысяч человек за два дня, причем каждый посетитель получил специальный купон на привилегии при покупке данных моделей OMODA & JAECOO в дилерских центрах ГК АВТОДОМ до конца июля.

«Участие в VK Fest позволило нам показать широкой аудитории две популярные модели автомобилей, которые представлены в дилерском центре АВТОДОМ OMODA & JAECOO. Живое общение с людьми – лучшая возможность ответить на все имеющиеся вопросы, представить автомобиль, показать его преимущества. Сама атмосфера фестиваля очень соответствовала характерам OMODA С5 и JAECOO J8. Это – динамика, драйв, постоянное движение и стремление к лучшему. Мы рады, что приняли участие в мероприятии, которое стало знаковым событием в масштабах всей страны», — отметила Эльза Сапова, Руководитель отдела продаж АВТОДОМ OMODA & JAECOO.