Открытие выставки современных художников стран БРИКС

18 января 2022 года откроется 3D-выставка работ художников в рамках международного проекта Meet BRICS Art.

Посетители смогут увидеть более 100 изумительных, разноплановых работ мастеров из стран альянса, познакомиться с особенностями и элементами национальной идентичности. Произведения, представленные на выставке выполнены в разных техниках и из разных материалов. Будут работы, написанные акварелью, маслом, акрилом на холсте, но есть и неординарные, например, изготовленные из металла, вытканные из шерсти и льна и даже исполненные с помощью кофе на бумаге.

В мероприятиях примут участие 37 художников из стран альянса. Большая часть – это уральские живописцы, входящие в Союз художников Свердловской области, художники из Кургана, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. А также их коллеги из разных регионов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Возможность проведения мероприятий появилась благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для проведения выставки организаторы воспользовались специальным сервисом для проведения виртуальных выставок. Оформили экспозицию в 3D-пространстве, по которому посетители смогут «ходить», рассматривая картины, знакомиться с новыми авторами. Бесплатная выставка будет открыта для посетителей до 30 апреля 2022 года.

В рамках проекта Meet BRICS Art также запланировано проведение десяти еженедельных тематических онлайн-встреч художников, галеристов, искусствоведов стран БРИКС, представителей креативных индустрий и просто любителей прекрасного. Темы встреч разнообразны и представляют широкий спектр проблем, с которыми сегодня сталкивается современное искусство.

«В рамках проекта мы запланировали проведение дискуссий и онлайн-встреч. Каждая встреча будет посвящена своей теме. Например, мы планируем обсудить традиционализм как основу искусства БРИКС, поскольку в этих странах очень сильны древние традиции. И сам Урал как регион тоже имеет свою культурную специфику, которая отличается от средней полосы России или Сибири. Ещё поговорим о тенденциях и вызовах развития в пространстве цифрового искусства, дизайне и искусстве в городском пространстве, положении молодых художников. Обсудим множество интересных вопросов и сможем лично познакомить художников друг с другом и новой аудиторией», – комментирует Анна Курумчина, директор Агентства культурной и научной дипломатии.

Проведение проекта Meet BRICS Art будет играть важную роль в расширении и углублении сотрудничества в области культуры и искусства, в развитии межкультурного диалога, способствовать укреплению взаимного уважения и сближению народов стран БРИКС. Эти задачи близки и нашим партнёрам из стран альянса.

«Как галерист, я очень рада возможности представить бразильских художников на международном уровне. Я прилагаю много сил для участия в новых культурных событиях, например, в последние годы мы участвовали в международных ярмарках в Париже, Монако и Нью-Йорке. Но я должна добавить, что больше всего меня привлекло в этом конкретном проекте контакт, который будет у всех художников, и прекрасная возможность взаимодействовать друг с другом, достигая далеких народов, но объединенных искусством», — говорит Флори Менезес (Flory Menezes), художник, скульптор, член Бразильской академии изящных искусств, галерист

Проект инициирован некоммерческой организацией «Агентство культурной и научной дипломатии» и проводится при поддержке Министерства культуры и Союза художников Свердловской области. Мероприятия продлятся до апреля 2022 года.

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