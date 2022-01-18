20 января 2022 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла пройдет концерт «Времена года»: Вивальди – Пьяццолла. В вечере примут участие органист Фёдор Строганов, скрипач и дирижер Станислав Малышев и оркестр OpensoundOrchestra.

«Времена года» Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на этот мир, которые разделяет 250 лет. Цикл Вивальди – и философское размышление, и великолепный иллюстрированный «календарь» и «обзорная экскурсия» по четырем регионам Италии. «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы – лирическая сюита о чувствах маленького человека в большом городе. А на историческом органе собора будет звучать музыка И. С. Баха.

«Времена года» Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Цикл Вивальди – и философское размышление, и великолепный иллюстрированный «календарь» и «обзорная экскурсия» по четырем регионам Италии.

«Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы – лирическая сюита о чувствах маленького человека в большом городе. При жизни Астора она чаще всего звучала в исполнении его Квинтета, где сам композитор солировал на бандонеоне в сопровождении струнных инструментов. За полвека было создано множество версий этого цикла для разных инструментов, версия для струнного оркестра – одна из самых популярных.

И, конечно, будет звучать легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был отреставрирован, но сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте органист и композитор Фёдор Строганов исполнит знаменитую Токкату и фугу ре минор Иоганна Себастьяна Баха.

Начало в 20:00.

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