«ЛАМПА» покажет школьникам России самое доброе и светлое кино

С 17 по 21 апреля в образовательных учреждениях страны пройдет Всероссийская акция «Дни доброго кино». Это специальное событие Международного кинофестиваля «ЛАМПА» для школьников, студентов, педагогов и родителей нашей большой страны для популяризации идей добровольчества на языке кинематографа.

«Дни доброго кино» проходят с 2018 года и за это время объединили более 200 000 школьников из разных регионов России. В 2022 году акция проводилась и за рубежом, в Русских домах Монголии, Казахстана, Китая, Узбекистана.

В рамках акции дети и взрослые увидят работы победителей кинофестиваля «ЛАМПА». Организаторы подготовили специальные кейсы короткометражных фильмов о семейных ценностях, окружающей среде, сохранении культурно-исторического наследия, смыслах добровольчества и современных героях, чей талант, упорство и последовательность изменили или меняют мир к лучшему.

Ольга Ханнанова, педагог Бырминского филиала МАОУ «Калининская СОШ» им. Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова поделилась впечатлениями от участия в Днях доброго кино: «Эти фильмы учат детей, да и нас взрослых, сочувствовать, сопереживать, быть социально ответственными. В нашей школе уже много лет подряд проводятся акции по решению проблем экологии, помощи пожилым людям. После просмотра фильмов многие дети выразили желание стать волонтерами».

Мероприятия пройдут в формате киноуроков, где в роли соведущих выступят амбассадоры «ЛАМПЫ».

«Просмотр фильмов кинофестиваля «ЛАМПА» вызывает живой интерес у студентов. Все, о чем идет речь в фильмах, является неотъемлемой частью нашей жизни. Такие сюжеты важны, а о таких темах нужно говорить как можно чаще. Дети и подростки чутко реагируют на все, что вызывает у них эмоциональный отклик. Фильмы Кинофестиваля «ЛАМПА» как раз оказались фактором, вызывающим у них желание помочь тем, кто рядом», комментирует Оксана Ларина, педагог Профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Гагарина Ю. А.

К участию в Днях доброго кино приглашаются детские сады, школы, ВУЗы и другие образовательные учреждения. Самым маленьким участникам акции покажут короткометражные фильмы и социальные ролики о дружбе, любви и доброте, в которых такие же юные герои вдохновляют взрослых на позитивные изменения, а старшие школьники узнают о том, что не бывает непреодолимых препятствий, главное – это вера в себя.

В рамках акции учащиеся школ смогут принять участие в специальных конкурсах: написание сценария позитивного кино, съемка социально ориентированного видеоролика и другие увлекательные задания, связанные с кино. Главным призом станет путевка в единственный в России детский кинолагерь «Новый город «Дружный».

Принять участие в Днях доброго кино очень просто:

Пройти регистрацию на сайте lampa.film;

Получить электронные методические материалы для проведения кинопоказа;

В период с 17 по 21 апреля провести киноурок в своем образовательном учреждении;

Принять участие в дополнительных конкурсах и получить фирменные подарки от кинофестиваля «ЛАМПА»;

Заполнить небольшую форму обратной связи и получить благодарственное письмо от президента кинофестиваля.

Регистрация участников продлится до 19 апреля 2023 г.

Кинофестиваль «ЛАМПА» входит в перечень Международных кинофестивалей проводимых на территории РФ, утвержденный приказом Министерства Культуры от 22 декабря 2022 г. № 2675.

В 2022 году фестиваль вошел в шорт-лист проектов просветительской премии Российского общества «Знание», а также получил статус программного партнера Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Материал предоставлен пресс-службой кинофестиваля «Лампа».

Фото – Илья ВОЛОХОВ

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