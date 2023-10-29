Телеканал ТНТ представил первый трейлер нового комедийного сериала производства Good Story Media – «Праздники». Майские праздники, Новый год, 8 марта, День ВДВ – семья Пыжовых всегда отмечает вместе. Главное, пережить праздник и не разругаться до следующего.

В трейлере Пыжовы – главы семьи в исполнении Марии Ароновой и Виталия Хаева, их дочери (Яна Енжаева и Анастасия Калашникова) и ухажеры дочерей (Никита Павленко и Сергей Канаев) собираются вместе за праздничным столом, однако каждое из этих семейных застолий оборачивается смешными и нелепыми ситуациями – члены этой сумасшедшей семейки то прыгают в самодельный бассейн, то ловят рыбу прямо с крыльца дома, то учатся стрелять из пистолета.

В сериале 16 эпизодов, каждый посвящен определенному празднику. Режиссером сериала (как и полнометражного фильма «Праздники», который шел этой осенью в широком прокате и является приквелом к сериалу) стал Борис Дергачев.

В ролях – Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев. Генеральные продюсеры проекта – Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, сценаристы – Денис Шенин и Дмитрий Ковалёв («Реальные пацаны», фильм «Праздники»), при участии Сергея Долгушина.

«Видимо, в прошлой жизни я была коровой или лосихой, которую пристрелили, потому что оружия я боюсь до обморока. Но сейчас этот страх прошёл. На съёмочной площадке «Праздников» у нас был замечательный каскадёр, который меня всему научил. Я достаю патроны, открываю, перезаряжаю – с маникюром это делать сложно и непривычно. Вообще, барышня, по-настоящему владеющая оружием, вызывает у меня восхищение, потому что это дело сложное, и машинка эта тяжелая, не для женских рук», – говорит актриса Мария Аронова.

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