В российский прокат выходит голливудский ромком по мировому бестселлеру «Моё прекрасное несчастье»

6 апреля в российский прокат выходит молодежная романтическая комедия «Моё прекрасное несчастье» по одноименному мировому бестселлеру американской писательницы Джейми Макгвайр, который в России выходит в издательстве Like Book. Режиссером картины стал Роджер Камбл, автор таких хитов как «Жестокие игры», «После. Глава 2» и сериала «Форс-мажоры».

По сюжету, главная героиня Эбби (Вирджиния Гарднер) – загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис (Дилан Спраус) – бунтарь и чемпион подпольных боёв, который не верит в любовь. Воплощая в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше, Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется…

Мировая премьера ромкома «Моё прекрасное несчастье» состоится накануне, 5 апреля.

В главных ролях - Дилан Спраус, известный российскому зрителю по фильмам «Большой папа», «После. Глава 2», «Жена астронавта», а также Вирджиния Гарднер, сыгравшая одну из ключевых ролей в триллере «Вышка».

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