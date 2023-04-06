Самый ожидаемый сериал 2023 года: Иви поделился вторым тизер-трейлером сериала «Тайна пропавшей деревни»

Онлайн-кинотеатр Иви представил новые промо-материалы комедийного детективного сериала «Тайна пропавшей деревни» от студии Sverdlovsk. Премьера состоялась на фестивале Original +, где сериал победил в номинации «Самый ожидаемый проект» и получил диплом «За безумие в юморе». Ранее проект был анонсирован под рабочим названием «Дело о пропавшей деревне». Совсем скоро на платформе состоится премьера сериала. Все серии сразу будут доступны для зрителей.

Сериал Иви «Тайна пропавшей деревни» — это первое в своем роде комедийное псевдо-документальное «журналистское расследование» в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины. Создателями проекта стали Сергей Светлаков и Саид Давдиев («Прожектор Перисхилтон», «Вечерний Ургант»).

Съемки нового проекта проходили в Твери, в настоящих деревнях с минимальным декорированием. Для сцен в Верхних (и Нижних) Бродах не возводилось ни одной декорации - место, нетронутое сайдингом и современными коттеджами, было найдено в Тверской области

Режиссером проекта выступил Андрей Шавкеро («Елки 5», «Старые шишки»). В ролях Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.

Для большей реалистичности событий создатели сериала решили использовать кадры, которые поручили снять самим актерам. Так, Мария Горбань, героиня которой ищет истинную причину исчезновения жителей деревни, сама снимала репортаж на свой телефон, а Филипп Ершов дополнял съемки материалами с экшен-камеры и самостоятельно выполнял трюки под водой. Кроме того, на доске для расследований частично использованы фотографии из семейного архива членов съемочной команды.

В поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки серьезный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли ВСЕ люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди, словно в один момент, испарились. Татьяна принимается за расследование. Для неё это шанс доказать всем, что её зря уволили с телевидения, и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее – выживать в ней.

Продюсерами выступают: Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов и Яна Лебедева.

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