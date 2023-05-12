Телеканал ТВ Центр получил «Абонемент на расследование»

Весенний ТВ-сезон на ТВЦ завершится премьерой нового детективного сериала «Абонемент на расследование» и новым сезоном «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце и Антоном Хабаровым.

17 мая телезрителей ждет продолжение любимого детектива – в эфир выйдет 10й сезон «Я знаю твои секреты» - «Ребус для Нины». Героев Агаты Муцениеце и Антона Хабарова Нину и Бурова ожидает очень непростое и необычное дело: обнаружен труп с застывшей «чаплинской улыбкой» на лице. Очевидно, что убийца намеренно придал жертве такое выражение, но что он хотел этим сказать? Пока опера ломают голову над «посланием» преступника, новое убийство с тем же почерком не оставляет сомнений – это серия, и маньяк явно затеял игру. Вот только с кем? Пока еще никто не догадывается, что главная роль в этом смертельном перформансе уготована Нине…

- Когда Буров только появился, между ним и Ниной были достаточно напряженные отношения, в прошлом, 9 сезоне, они подружились, а в «Ребусе для Нины» у них уже возникает привязанность, зарождаются более высокие чувства друг к другу, некие взаимоотношения, о которых они пока не говорят. И, когда Нина попадает в опасность, Буров, выключив голову, едва не наламывает дров, спасая ее, - говорит режиссер Ашот Кещян.

Как это опасное приключение повлияет на главных героев? Увидим в среду. А в субботу, 20 мая – премьера нового сериала «Абонемент на расследование». Зрители увидят сразу два сезона – «Ночной гость» и «Опасные желания». Главные герои – библиотекарь Станислав Талич, переехавший в тихий провинциальный городок из Москвы и сотрудник полиции Гликерия Давыдова - девушка из разряда тех, что и коня на скаку, и в горящую избу. Талич, сбежавший из столицы после пережитой личной драмы и нервного срыва, так и не обретает желанный покой – странные и даже мистические события начинают разворачиваться вокруг него и библиотеки, и встреча с Гликерией внесет еще больший сумбур в его и без того непростую жизнь.

- Талич - умный, интересный, начитанный, образованный. Мне было очень интересно его играть, интересны его оценки и реакции на события – из-за того, что ранее он долго работал в органах и много всего видел, его чувственное восприятие мира и эмпатия, обесточены. То есть, чувственно он видит мир гораздо хуже, чем головой, логически, - рассказывает о своем герое актер Виктор Михайлов. – Он закрытый, никого близко не подпускает. Однако Гликерия настолько открыта и наивна, что этим подкупает его. Он начинает ей открываться, она становится ему симпатична, и эти новые чувства пока не до конца понятны ему самому.

Актриса Софья Зайка признается, что всегда мечтала сыграть девушку в погонах.

- Гликерия - прекрасный следователь, профессионал. Она по-настоящему фанат своего дела, очень азартна в работе, внимательна, у нее очень обострено чувство правды и справедливости. Моя героиня хочет быть счастливой женщиной, любимой, но она настолько погружена в работу, что на личную жизнь не остается ни сил, ни времени. А мужчины в ее окружении воспринимают ее исключительно как коллегу и друга. Но с появлением Талича в ней просыпаются какие-то чувства, которые она не понимает - то ли это привязанность, то ли симпатия, то ли дружба, то ли что-то большее…

Удастся ли героиням обрести женское счастье – увидим в новом ТВ-сезоне!

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