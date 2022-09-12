Открытый лекторий «Культура 2.0» посвятил выездную сессию в Красноярске теме доступности и социальной роли библиотек

Откровенный разговор на неудобные темы доступности библиотек людям с разными формами инвалидности, борьбы с буллингом в подростковой среде, поиска финансирования на инклюзивные проекты организовал Открытый лекторий «Культура 2.0» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Также в программу выездной сессии 8 сентября в Красноярске вошел практический мастер-класс по организации дружелюбного пространства библиотеки.

Открытый лекторий «Культура 2.0» Санкт-Петербургского международного культурного форума провел выездную сессию в рамках XX Форума публичных библиотек России «Библиокараван – 2022». Спикеры из Москвы, Петербурга и Нижнего Тагила обсудили проблемы и задачи библиотек на пути к образу соответствующего вызовам времени открытого пространства знаний и общения, которое выполняет не только просветительскую, но и социальную функцию.

Программа, представленная «Культурой 2.0» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 8 сентября в Красноярске, включала дискуссию «Библиотека для всех» и практический мастер-класс «Организация пространства библиотеки».

Когда библиотека реализует комплексный подход в вопросе инклюзии, она одновременно выполняет просветительскую функцию и обеспечивает доступность учреждения для самых разных аудиторий, налаживая с ними прочный живой контакт, который помогает совместно готовить проекты, направленные на решение социальных проблем, затрагивающих представителей этих групп.

Опрос, проведенный Культурным форумом в преддверии выездной сессии Открытого лектория, показал, что 76 % библиотек проводят инклюзивные мероприятия, а в 65 % институций есть сотрудник, отвечающий за инклюзивное направление.

Своими наработками в области реализации инклюзивных проектов поделились эксперты «Культуры 2.0» в ходе дискуссии «Библиотека для всех». Так, Анна Васенина, заведующая Центральной детской библиотекой Петроградского района (Санкт-Петербург), представила социальную программу по борьбе с буллингом «Мы не верим в монстров». В проекте петербургской библиотеки его создатели выстраивают диалог с детьми и подростками, оказавшимися в одной из ролей, с помощью произведений художественной литературы. В своем выступлении спикер обратила особое внимание на неоднозначность восприятия в социуме проблемы травли: «Не все педагоги готовы признать, что в их классе есть проблема буллинга, и мы стараемся говорить о существовании проблемы, даем понять, что дети могут обратиться к взрослым за решением проблемы. В процессе буллинга есть три позиции: жертва, кто травит и наблюдатель. У наблюдателя как раз есть силы исправить положение».

Еще один участник дискуссии, Юлия Наумова, советник директора по развитию социального и инклюзивного направления, руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик Российской государственной библиотеки для молодёжи (Москва), отметила важность для развития инклюзивных проектов правильного отношения с особенным посетителям со стороны сотрудников учреждения и самих читателей: «Главное в инклюзии — это человек. Все, начиная с сотрудников охраны и заканчивая посетителями библиотеки, играют важную роль. Мы даем повод присутствия человека с инвалидностью в нашей библиотеке, даем ему возможность принять участие в новой социальной роли».

Организациям, которые только в начале пути развития инклюзии, Оксана Лобырева, заведующая Центром адаптивной культуры Центральной городской библиотеки (Нижний Тагил), посоветовала определиться в ключевых моментах. Необходимо понять запрос, который существует в ареале работы библиотеки. Для кого задумывается проект, нужен ли он целевой аудитории. Кроме того, следует оценить, какие ресурсы понадобятся и в какие сроки? «Инклюзия наступит, когда любое мероприятие станет доступным во всех смыслах. Человек сможет прийти с любой категорией инвалидности и стать его полноценным участником». При этом, эксперт подчеркнула, что не надо бояться инклюзивных проектов.

На практическом мастер-классе «Организация пространства библиотеки» Ирина Кирюхина, куратор музейных проектов бюро музейной сценографии «Метаформа» (Санкт-Петербург) и Наталья Каш, историк дизайна, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, с 2012 по 2021 гг. являвшаяся куратором и методистом проектно-выставочного отдела библиотеки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург), поделились с участниками мероприятия практическими инструментами создания дружелюбной и открытой среды. Главный секрет в том, чтобы сформулировать ключевые ценности и уникальные черты конкретного учреждения. Отталкиваясь от них, можно выбирать различные инструменты для создания той самой идеальной сценографии пространства. Эксперты «Культуры 2.0» подчеркнули, что один из краеугольных камней комфортного и дружелюбного пространства — правильно выстроенные коммуникации. А один из наиболее простых и эффективных инструментов правильной организации учреждения — примерить на себя роль посетителя. Они наглядно показали, как смоделировать путь читателя и оценить, насколько в реальности комфортна созданная среда, в чем состоят слабые места и где точки роста.

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