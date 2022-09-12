Выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» открылась!

11 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МУЗЕЕ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА, А ЗАТЕМ В ILONA_K ARTSPACE СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА «АРТЕФАКТЫ И ГАДЖЕТЫ ЕЛЕНЫ КОВЫЛИНОЙ», ПРИУРОЧЕННОГО К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ХУДОЖНИЦЫ

Гостей выставки, разместившейся в правом корпусе, пристроенном к музею в советские годы, встречали Сара Виниц, продюсер проекта, основатель Фонда поддержки современного искусства Sarah Vinitz Foundation; Елена Ковылина, автор идеи и художник; директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова и Алина Сапрыкина, куратор проекта, недавно назначенная исполнительным директором Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника.

Первыми выставку увидели директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, Юлия Рублева, #артмеценат, коллекционер Пьер Броше, куратор и галерист Ксения Подойницина, галеристы Алина Пинская, Дмитрий Ханкин, Анастасия Волкова, Анна Нова, и многие другие. Гости отметили яркую архитектуру экспозиции, созданную архитекторами Константином Лариным и Арсением Бекешко и общий стиль выставки, разработанный Максимом Серовым.

«Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной» – это художественный эксперимент, в ходе которого происходит переосмысление традиционных и, казалось бы, совершенно знакомых широкому зрителю предметов методами современного искусства – на основе коллекции Всероссийского музея декоративного искусства. 25 живописных полотен, в каждое из которых встроена фрактальная антеннна, легли в основу экспозиции, занявшей четыре зала музея.

После завершения открытия в музее приглашенные отправились в Москва-Сити, где в пространстве ILONA_K artspace были представлены видео ярких и зачастую эпатажных перформансов прошлых лет Елены Ковылиной, а также их фото-документация. В экспозицию в том числе вошло видео, ставшее в 2014 году первым произведением современного искусства, созданным для фестиваля Manifesta 10, которое было показано в Государственном Эрмитаже. Для перформанса под названием «Эгалите» Елена Ковылина выстроила на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в ряд людей разного роста на разной высоты табуретках — так, чтобы в итоге выстроенный ряд оказывался ровным.

Гостей встречали владелица ILONA_K artspace Илона Кесаева, продюсер проекта Сара Виниц и художница Елена Ковылина.

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