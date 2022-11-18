В столице пройдёт 4-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»

Этот фестиваль ведет свою историю с 2003 года. Его первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), и кинофорум обрел международный статус. С 2021 года обновленному фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры РФ. Современная задача «Московской премьеры» – развитие единого культурного и кинематографического пространства стран бывшего СССР.

В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года – картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана. Мировые премьеры многих фильмов состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии. Среди авторов конкурсных программ известные мастера: Дарежан Омирбаев (Казахстан), Юсуп Разыков (Россия), Марат Сарулу (Кыргызстан), а также молодые кинематографисты. В их числе режиссеры, представляющие «малые народы» своих стран: Дмитрий Давыдов (Республика Саха – Якутия / РФ) и Мансур Васати Абдухаликов (Каракалпакстан / Узбекистан). Площадкой конкурсных программ фестиваля, как и в прошлом году, станет кинотеатр «Каро 7 Атриум».

Фильм открытия фестиваля – московская премьера документального фильма «Монета страны Малави», посвященного восприятию личности Василия Шукшина в XXI веке, – снят известным режиссером нового поколения Алексеем Федорченко, который в 2020 году был председателем жюри полнометражных фильмов фестиваля. Церемония открытия фестиваля пройдет 30 ноября в 19.00 в киноцентре «Домжур». Фильмом закрытия станет российская премьера короткометражного фильма «Последний сеанс» уже упомянутого Дарежана Омирбаева, лауреата МКФ в Каннах и Локарно.

Церемония закрытия пройдет 4 декабря в киноцентре «Домжур». В рамках фестиваля пройдет несколько гала-премьер и внеконкурсных программ: премьеры фильмов женщин-режиссеров Камары Камаловой из Узбекистана и Айжан Касымбековой из Казахстана – «Дорога в никуда» и «Огонь», а также большой блок авангардного кино «Русское поле экспериментов», куда вошла и картина-конкурсант Роттердамского МКФ этого года «Призрачно-белый» Марии Игнатенко.

Во внеконкурсных показах также премьеры – ретро-драма белорусского режиссера Владимира Козлова «Лето 1989» и трилогия молодого, набирающего известность режиссера Вячеслава Фёдорова: «Безопасный регион» – «Частная жизнь Игоря Николаевича» – «Наводка» (сделана в традиции нового экранного направления «пост-док»).

Председатель жюри конкурса полнометражных фильмов в этом году – кинорежиссер, сценарист, лауреат международных кинофестивалей Лариса Садилова, чья картина «Однажды в Трубчевске» в 2019 году участвовала в программе «Особый взгляд» МКФ в Каннах, а новый фильм «Огород» был включен в конкурсную программу Московского МКФ. Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит кинорежиссер и киновед из Таджикистана, эксперт Сети по продвижению азиатского кино (NETPAC) Шарофат Арабова. В составе жюри – представители Азербайджана, Беларуси, Молдовы, России. Всего фестиваль ожидает около 120 участников и гостей из одиннадцати стран (включая Москву и регионы России).

В 2019 году после небольшого перерыва возобновленный фестиваль «Московская премьера» стал позиционировать себя как международный. Однако дата его рождения – 2002 год, а по своему происхождению – это зрительский фестиваль российского кино. Всё это дает возможность вернуть на экраны Москвы в рамках кинофорума многие замечательные фильмы-лауреаты фестиваля прошлых лет (в том числе игровые короткометражные и анимационные). Ретроспективная программа «Московская премьера». За 20 лет» пройдет в кинозалах «Иллюзиона» и «Домжура».

Кинематографисты представят на кинопленке фильмы: «Белая белая ночь», «Многоточие», «С любовью, Лиля» и другие; на экраны вернется фильм-колосс «Шапито-шоу» (продолжительностью 3,5 часа), который в 2012 году киножурналистами по итогам фестивального голосования был назван лучшим российским фильмом минувшего десятилетия. Традиционна программа ретроспективных показов и творческих встреч «Дружба народов» в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева. В ее рамках пройдут сеансы-посвящения выдающимся кинематографистам, ушедшим от нас в этом году. Среди них – азербайджанский и российский драматург Рустам Ибрагимбеков, литовский актер Регимантас Адомайтис.

В «мемориальной» части фестиваля – презентация книги киноведа и мемуариста Ольги Сурковой «Андрей Тарковский. Так далеко, так близко», а также вечер, посвященный 100-летию актера Анатолия Папанова, который пройдет в Учебном театре ГИТИСа 3 декабря. Особенность фестиваля – в его «рабочем» характере: церемония закрытия с вручением призов пройдет 4 декабря, а 5 декабря участникам и гостям можно будет встретиться с членами жюри за круглым столом и в рамках панельной дискуссии обсудить как конкурсные фильмы, так и пути совместного производства и продвижения фильмов.

Художественный руководитель фестиваля – член Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров, директор программы полнометражных фильмов – Евгений Майзель, директор программы короткометражных фильмов – Александра Жукова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.