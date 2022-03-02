Открывается обновленный кинотеатр «Москино Вымпел»

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На северо-востоке столицы завершился ремонт кинотеатра «Москино Вымпел», который длился более трех месяцев, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

москино вымпел

«Обновленный кинотеатр “Москино Вымпел” откроется 3 марта. Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха», — сказала Наталья Сергунина.

В Большом зале кинотеатра установили новые кресла, расширили проход между рядами и поменяли акустическую систему. Обновили и помещение Малого зала.

Кинотеатр «Москино Вымпел» был открыт в 1959 году. В его репертуаре новинки российского и зарубежного проката, показы «Театра в кино», заседания киноклубов. Кинотеатр адаптирован для посетителей с особенностями слуха и зрения. Для гостей работает кофейня.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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