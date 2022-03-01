Премьера масштабной историко-приключенческой саги «Елизавета» на телеканале «Россия»

9 марта 2022 года, в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера масштабной историко-приключенческой саги «Елизавета». Это захватывающая романтическая история любви и испытаний будущей императрицы Елизаветы, юной дочери Петра Первого. На экране начало XVIII века — эпоха авантюр и безудержных страстей: интриги, погони, дуэли и балы, красавицы в роскошных платьях и храбрые офицеры Преображенского полка. Главную роль в сериале режиссера Дмитрия Иосифова («Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы») исполняет Юлия Хлынина. Также в картине заняты Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков, Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Сергей Маховиков, Ангелина Поплавская и другие.

1725 год. Первый император Всероссийский и последний царь всея Руси Петр I (Александр Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление страной любимой младшей дочери – шестнадцатилетней Елизавете (Юлия Хлынина). Но юная цесаревна мечтает совсем о другом. Она отчаянно влюблена и не готова пожертвовать личным счастьем ради власти. Завещание она воспринимает как проклятие. Неожиданно для себя цесаревна обретает врагов в лице самых влиятельных придворных: вице-канцлера Андрея Остермана (Алексей Агранович) и князя Александра Меншикова (Виктор Раков). Даже ее родная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова) внезапно превращается в злую мачеху и видит в дочери исключительно соперницу в борьбе за трон. Против своей воли Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Завещание отца, попав в руки врагов, превращается в реальную угрозу ее будущему. Судьба ведет Елизавету путем испытаний, ей предстоит пережить предательство и столкнуться с ненавистью. Но рядом с Елизаветой остаются верные пажи, друзья ее юности. Рожденная царствовать, она должна спасти Отечество от хаоса и смуты.

История любви – история России

Многосерийный фильм «Елизавета» – новая глава из грандиозного цикла «История любви. История России».

На телеканале «Россия» с большим успехом вышли картины, посвященные судьбам Ивана Третьего и Софии Палеолог («София»»), Ивана Грозного и Анастасии Захарьиной-Юрьевой («Грозный»), Бориса Годунова и Марии Скуратовой («Годунов»). Эта трилогия охватывает события XV-XVII вв. Правление императрицы Екатерины II в XVIII веке представлено в трилогии «Екатерина». Фильмы этой трилогии были высоко оценены не только в России, но и за рубежом, переведены более чем на 20 языков и показаны более чем в 100 странах. Над сериалом «Елизавета» работала практически та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала – «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы»: режиссер-постановщик Дмитрий Иосифов, оператор Максим Шинкоренко, художник по костюмам Светлана Москвина, художник по гриму Артем Демидов. На этот раз к команде присоединился художник-постановщик Вадим Шафранский.

Режиссер Дмитрий Иосифов:

– В первую очередь это история любви юной Елизаветы. И главный конфликт, на который нанизывается всё остальное, в том, что власть ей не нужна. В силу фамилии и происхождения Елизавете никуда от неё не уйти, но она искренне не хочет быть императрицей. У нее совершенно другие устремления: она хочет жить полноценной жизнью, хочет любить, хочет беззаботно смотреть на звезды. Ей твердят: «Ты должна взойти на престол!», а она держит оборону: «Нет! Я не хочу!». Но с ней происходят события, которые заставляют ее повзрослеть. К чему Елизавета придет – зрители увидят сами.

Взгляд в историю

В 1722 году первый император Всероссийский издал указ, который перевернул многовековые представления о законе наследования престола. Впервые в истории (и далеко не только российской) Петр отменил древний обычай передавать власть прямому наследнику по мужской линии. И оставил право выбора за действующим государем: «кому оный хочет, тому и определит наследство». Более того, оставил за собой право изменить свое решение, если заметит «какое непотребство». Через два года император обвенчался с Екатериной (бывшей Мартой Скавронской), она была коронована как императрица и соправительница. Поэтому, когда Петра Алексеевича не стало, в поисках его завещания с именем наследника были перерыты все бумаги царя, но следов не нашли.

Тайну завещания Петра, которого так и не удалось обнаружить, пытались раскрыть в течение долгих лет. История обрастала мифами. Выдвигались разнообразные версии, среди которых авторы сериала «Елизавета» выделили одну: невозможно представить, что Петр Первый мог оставить столь важный государственный вопрос нерешенным, а единственным человеком, который никогда не обманул его доверия, была его младшая дочь Елизавета. Поэтому император, умирая, подписывает завещание в пользу дочери, но документ тайно похищают, и он исчезает с лица земли.

Эта версия научно не доказана, но и не опровергнута. Именно она вдохновила создателей сериала «Елизавета» на увлекательную, драматичную историю с авантюрной интригой. Тем не менее, исторические детали и персонажи, факты, события и даты воссозданы в сериале с высокой точностью.

Режиссер Дмитрий Иосифов:

– Мы не стремились специально к исторической достоверности, хоть и не отклонялись от нее, это чисто приключенческий жанр, как у Дюма. Вольная фантазия на тему: возможно ли то, что происходит в нашей картине? Да! Мы сделали жанровое, приключенческое, авантюрное кино, и главным для нас было показать живых людей на крутых поворотах истории, живую любовь, страсть и подлинные чувства всех героев, участников драмы, которая волновала и будет волновать зрителя.

Персонажи и актёры

В главной роли юной цесаревны Елизаветы Петровны, будущей императрицы Всероссийской – Юлия Хлынина.

В фильме предстанут многие исторические персонажи, чьи имена и судьбы известны всем со школьных лет. Прежде всего это, конечно император Петр Великий в исполнении Александра Балуева. Зрители уже видели его в этой роли в многосерийном фильме «Петр Первый. Завещание». Его супругу, императрицу Екатерину I играет Агриппина Стеклова, знаменитого князя Меншикова – Виктор Раков, а вице-канцлера и «серого кардинала» Остермана – Алексей Агранович. В роли юного Петруши, родного внука Петра Первого Алексей Онежен, племянницу царя Анну Иоанновну сыграла Светлана Смирнова-Кацагаджиева, а лейб-медика Лестока — Владимир Кошевой. Князь Юсупов (Сергей Маховиков) и князь Долгоруков (Владимир Зайцев) представляют старшее поколение придворных, а дочь Юсупова Прасковья (Ангелина Поплавская), Александр Батурин (Кирилл Кузнецов) и поручик Алексей Шубин (Кирилл Чернышенко) это уже круг Елизаветы. И, конечно, всегда рядом с цесаревной троица ее верных пажей: Иван Шувалов (Артем Ключников), Семен Нарышкин (Денис Нурулин) и Михаил Воронцов (Никита Григорьев)

От замысла до деталей

Над сценарием работала большая команда авторов: Дмитрий Иосифов, Лариса Степанова, Александр Топурия, Ирина Зуй и Иван Заваруев.

Сценаристы подробно изучали реалии XVIII века: как признавались в любви, как проходили дуэли или пиршества, каким был уклад жизни при дворе. Кроме знаменитых трудов российских историков, источником вдохновения стали исторический роман XX века «Петр Первый» Алексея Толстого, комедия XIX века «Ассамблея» Петра Гнедича, сценарий Олега Осетинского к многосерийному художественному фильму «Михайло Ломоносов» (тоже XX век) и многие другие произведения.

Авторы сценария Александр Топурия и Ирина Зуй:

– Самым сложным было воссоздать устную речь персонажей! Потому что никаких свидетельств о том, как люди тогда говорили, нет вообще, и речь устная и письменная, естественно, сильно различались. По-разному говорили люди разных сословий, официальный язык указов отличался от бытового. А еще в фильме есть иностранцы. Такая многоголосица! А надо, чтобы все было понятно, чтобы на незнакомых словах зритель не отвлекался на догадки, а слышал живую, образную, богатую речь. Нам очень помог знаменитый роман Алексея Толстого «Петр Первый» – прописывая устную речь персонажей, мы отталкивались от него.

Автор сценария и режиссер Дмитрий Иосифов:

– Хотя историю того периода мы изучали внимательнейшим образом, в нюансах и деталях, у нас не было задачи соблюсти скрупулезную историческую достоверность. Наш фильм – это достаточно вольная фантазия на тему, такая приключенческая сказка для взрослых, которая, тем не менее, основана на исторических фактах и точных датировках. Но мы зачастую придумывали обстоятельства, при которых могло происходить то или иное реальное событие. При работе над сценарием для меня было важно, чтобы это была не пустая «говорильня», чтобы герои не бездействовали. Приключения – жанр действия: погони, драки, конфликты, интриги. В нашем фильме буквально в каждом эпизоде происходит что-то важное: каждая серия заканчивается неожиданным поворотом, чтобы зритель хотел увидеть следующую. Приключенческий жанр давал нам свободу, вольность и легкость изложения. В сценарии присутствует изрядная доля юмора, есть очень драматичные сцены, а к финалу пружина интриги максимально сжимается. И герои к концу истории претерпевают серьезные изменения, взрослеют.

Неотразимая Елизавета

На главную роль Елизаветы – обаятельной озорницы, беспечной кокетки и большой модницы – было более 50 претенденток. Однако, на кастинге Юлия Хлынина покорила режиссера и продюсеров проекта буквально с первого взгляда.

Режиссер Дмитрий Иосифов:

– В образе шестнадцатилетней принцессы Юлия смотрелась однозначно убедительнее и органичнее всех. Причем, по своему характеру она тоже очень озорная, хулиганка, иногда пацанка, как и её героиня. Работать с ней было легко, потому что Юля одержима своей профессией, очень быстро все схватывает, внимательно слушает и слышит режиссера, ничего не забывает.

К слову, Юлию Хлынину гримировали минимально: легкий макияж, распущенные волосы. Когда героиня немного повзрослела, образ дополнили накрученными локонами, более изысканными прическами, драгоценными камнями, кольцами и брошами. Для съемок были изготовлены четыре одинаковых парика с длинными медно-рыжими волосами, из которых делали разные прически. В одной из сцен, когда Елизавета участвует в шутовской свадьбе, у неё на голове была пышная, высокая, многослойная конструкция из волос, на создание которой потребовалось больше трех часов.

Художник по гриму Артем Демидов:

– У Елизаветы был яркий, медно-рыжий цвет волос, который мы в париках старались повторить. Он, кстати, очень подошел Юле, выглядит, как её натуральный цвет. Мы пробовали разные оттенки рыжего и остановились на том, который делает героиню более эффектной, нежной, женственной, и, конечно, максимально похожей на Елизавету. С другой стороны, мы только помогали проявить это сходство. Юля обладает удивительным свойством – у нее в зависимости от настроения чуть меняется цвет глаз, и это очень красиво в кадре. И у нее очень живой, выразительный взгляд. Как писали про Елизавету – «глаза, полные воробьиного сока», то есть, с блеском страсти. Наша цесаревна Лизетт, как звал ее отец, в исполнении Юли Хлыниной совершенно неотразима!

Живые портреты и маска Петра I

Воссоздавая образы исторических персонажей – Петра I, Екатерины I, Меншикова, Остермана и других – гримеры стремились добиться сходства с их изображениями на известных портретах.

Художник по гриму Артем Демидов: «Мы отказались от пластического грима, дабы герои не выглядели искусственно. У Агриппины Стекловой в кадре свои густые, шикарные волосы, на укладку которых уходило больше двух часов. Мы к ним добавляли немного шиньонов. Самые тяжелые образы – нарядные парики с буклями, которые фигурируют только на официальных собраниях тайного совета. Для бальных сцен мы немного «выбеляли» лица персонажей, использовали мушки, но избегали масок. Чтобы акцентировать внимание на бледности знатных особ и показать благородную, голубоватую кожу, образы дополняли белыми перьями, нарядами в светлых тонах».

В проекте было задействовано 330 париков (для царских особ, придворных, дипломатов, музыкантов, гвардейцев, лакеев), около 200 бород (для крестьян и других простолюдинов), а количество усов перевалило за 400. Специально для съемок была изготовлена гипсовая копия маски Петра I (слепок лица был сделан скульптором Карлом Растрелли еще при жизни царя).

Наряды и украшения

Работа костюмеров в картине беспрецедентна. Более 500 костюмов привезли из Испании и Италии. Большой команде художника по костюмам Светланы Москвиной надо было одеть буквально каждого персонажа в своей стилистике. Царские особы, аристократия, военные, городские простолюдины, крестьяне – ко всем, будь то главный герой или артист из массовки, требовался индивидуальный подход. Хотя мужские камзолы, кафтаны и женские платья в XVIII веке шили в основном одного кроя, но в зависимости от того, к какому сословию принадлежал человек, различались ткани, отделка, пуговицы, аксессуары (чулки или перчатки), обувь. Мастера вручную занимались отделкой, наносили вышивку, обшивали камнями, добавляли декор: бисер, бусы, блестки, кружево, рюши.

Для главных персонажей шились костюмы – точные копии исторических образцов. Мундир Петра Первого на ассамблее, шелковый шлафрок императора, корона с рубином, венчающая прическу Екатерины Первой и многие другие детали воссоздавались мастерами вручную.

Платья и костюмы Елизаветы подчеркивали ее молодость, свежесть, озорство: светлые тона, чистые цвета, летящий силуэт. Изящные украшения, минимум золотого шитья и никаких мрачных тонов. Она действительно напоминает фарфоровую куколку, по выражению ее отца, императора Петра I. А мужской костюм, в котором Елизавета танцует на ассамблее, придает ей особый шарм – ножки в белых чулках производят сильное впечатление на герцога Голштинского (Роман Васильев).

Что же касается двух царственных дам – Екатерины I (Агриппина Стеклова) и Анны Иоанновны (Светлана Смирнова-Кацагаджиева), то их наряды отличает как раз торжественная роскошь, дорогие украшения, сложные прически, и тяжелые темные ткани.

Шелк, ленты, цветы, меховая опушка и кружева, соблазнительные декольте, — в сериале «Елизавета» много красавиц, от которых не отведешь взгляд. Княжна Юсупова (Ангелина Поплавская), дочь Меншикова Мария (Александра Бурьянова), Катерина Долгорукова (Екатерина Воронина), трактирщица Франческа (Галина Безрук), фрейлина Мавра (Варвара Шаталова) и многие другие актрисы великолепно вписались в атмосферу галантного века. Художник по костюмам Светлана Москвина и художник по гриму Артем Демидов считают, что кастинг был произведен безукоризненно, и им осталось только нанести несколько штрихов, чтобы зритель почувствовал дыхание эпохи.

Художник по костюмам Светлана Москвина: «Елизавета» – уже четвертый мой проект по XVIII веку. По одному из образований я историк, поэтому хорошо знаю моду той эпохи. Но мы всё же не совсем точно придерживались её. Например, крой мужских костюмов полностью соответствует тому времени, а вот женский – немного фантазийный».

Для персонажей из высокой знати (царских особ и придворных) было заготовлено около 600 костюмов: для Елизаветы – 18, для Екатерины – 7, для Петра Первого, Остермана, Меньшикова и других главных героев мужского пола сделали по 4-5 смен одежды.

Детали петровской эпохи

Чтобы воссоздать атмосферу XVIII века, основным источником света в кадре были свечи (правда, не восковые, какие использовали тогда, а парафиновые). В одной из сцен в больших «дворцовых» залах одновременно горело триста свечей! Их зажигали и тушили между дублями четыре сотрудника. А для каждой смены было заготовлено около 1000 свечей.

Для проекта специально изготавливали гвардейское снаряжение: гренадерские каски, эмблемы, бляхи, знаки различия по оригиналам того времени. Мушкеты арендовали, шпаги делали на заказ, а кареты брали напрокат, искали в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях. Тщательно продумывались и создавались копии писем исторических персонажей. К примеру, завещание Петра I было написано каллиграфами почерком императора и затем отпечатано в типографии.

Композитор Петр Фролов-Багреев стремился соединить в музыке к фильму две эпохи: современные ритмы, подчеркивающие динамику и развитие интриги, и барочную музыку XVIII столетия. В съемках ассамблеи и пиров принимали участие артисты и музыканты театра Малый Трианон (Petit Trianon theatre) — уникального коллектива, работающего в эстетике барокко и рококо.

Экстерьеры и интерьеры XVIII века

Проект снимали в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и окрестностях. Островки петровской эпохи нашли в Ораниенбауме, где дворец и парк сохранились практически в своем первозданном виде, в музеях-усадьбах Кусково и Царицыно. Натурные съемки проходили на берегу Финского залива и в городе Дзержинский. Исторические интерьеры снимали в здании дворца Юсуповых-Волковых (Москва) и в Санкт-Петербурге: в особняках Кельха и Половцова (ныне Дом архитектора), и в заброшенном дворце купцов Брусницыных на Васильевском острове. Декорации дворцовых интерьеров были построены в павильоне площадью 1000 квадратных метров в подмосковном Долгопрудном. Там разместились личные покои Елизаветы, Екатерины I, Анны Иоанновны, кабинет и спальня Петра I, домашняя лаборатория княжны Юсуповой, кабинет Остермана, парадные залы, палата, где заседает Верховный тайный совет, а также трактиры, камеры Петропавловской крепости и многое другое.

Художник-постановщик Вадим Шафранский: «Был выстроен целый комплекс декораций, начиная от Петровского дворца и заканчивая Лефортовским. Всего 15 комнат, но это был своеобразный конструктор, который быстро разбирали и собирали во что-то новое, отличное по архитектуре. К примеру, кабинет княжны Юсуповой могли за сутки превратить в спальню Петра в Лефортовском дворце. Некоторые помещения переделывали по четыре раза. Мы брали характерные детали того времени и интегрировали в нашу среду, старались воссоздавать все в точности, вплоть до орнаментов и виньеток на дверях… Во время съемок на улицах Санкт-Петербурга пришлось, естественно, декорировать дороги, современное освещение, водосточные трубы, рекламу. Это была большая работа».

Массовые сцены

В картине много сложных массовых сцен. К примеру, более ста человек участвовало в сцене ассамблеи-бала у Юсуповых в честь помолвки – её снимали в парке Кусково. Все актеры брали уроки верховой езды и зачастую в кадре сами скакали верхом, но в опасных сценах их заменяли каскадеры.

Режиссер Дмитрий Иосифов:

– Поначалу некоторые артисты боялись подходить к лошадям, но преодолели свои страхи, а со временем поднаторели и даже скакали в кадре галопом. Актер Артем Ключников вообще со сломанной рукой снимался верхом на лошади. Настоял на том, что сделает всё сам, я был поражен его решимостью и мужеством! Кирилл Чернышенко должен был скакать верхом в Петропавловской крепости, вдруг его лошадь поскользнулась на брусчатке, и он со всего маха бабахнулся на землю. Все перепугались, к счастью, он каким-то чудом ничего не повредил!.

Актёры

Юлия Хлынина (Елизавета):

– В начале нашей истории Елизавета совсем юная, наивная девочка. Она хочет жить полноценной жизнью, любить и быть любимой. Но из-за обстоятельств, в которых она оказывается, ей приходится быстро повзрослеть. И она проходит в картине большой и важный путь: становится самостоятельной и мощной личностью, которая способна принять любой вызов. Для меня эта роль, конечно, челлендж, потому что это мой первый такой масштабный проект и серьезная главная героиня. Я знаю, что на роль Елизаветы было много претенденток и мне очень приятно, что выбрали меня. В нашем сериале кроме исторических фактов есть и элементы приключенческого кино: водоворот интриг, заговоров, дворцовых переворотов. Уверена, зрителям понравится!.

Александр Балуев (Петр Первый):

– Я уже играл императора в сериале «Петр Первый. Завещание». И мне было интересно вновь прикоснуться к этой необъятной личности, узнать о ней что-то новое. Царь Петр Алексеевич Романов – настолько мощная персона в истории нашей страны, что можно бесконечно открывать в нем новые черты характера и неизвестные стороны его жизни. В этом сериале отображен последний этап жизни Петра, и тут у него довольно скромная роль, это история все-таки не о нем, а о его наследнице.

Виктор Раков (Князь Меншиков):

– Меншиков раньше был довольно понятен и более однозначен для меня: он – ближайший сподвижник Петра Первого, которому тот доверял. То, что он был таким интриганом и до такой степени вором, особенно после смерти императора, для меня открытие. Мне кажется, мы с режиссером сделали неоднозначную трактовку этого персонажа. Еще я на съемках узнал, что у Меншикова была очень привлекательная дочь Маша, а сам он был педантом, любил красивые украшения, следовал моде. Очень яркий, колоритный персонаж, без которого мне трудно представить историю Российской империи.

Агриппина Стеклова (Екатерина Первая):

– Екатерина была незаурядной женщиной, которая прошла через многое и с помощью влиятельных мужчин изменила свою судьбу, и отчасти повлияла на судьбу России. Это невероятно, ведь она, по сути, сделала блистательную карьеру: от девки до первой русской императрицы! Петр Первый был главным мужчиной в ее жизни, он очень её любил, и я думаю, это было взаимно. Да, она была легкомысленной, изменяла ему, но это все не умаляло её глобальной любви к мужу. Для меня эта роль – нырок в другое измерение! На съемках я испытывала ежеминутное удовольствие, даже через муку, потому что порой было невыносимо носить тяжелейшие костюмы, неудобные корсеты и эти «вавилоны» на голове, которые конструировали из моих собственных волос. У нас на площадке царственные особы – персонажи с картин, небожители – как будто оживали, начинали говорить простым, понятным языком. Я надеюсь, что нам удалось создать не картонных героев, а именно живых людей со своими слабостями, пороками, недостатками, но остроумных, порой грубых и где-то резких.

Алексей Агранович (Остерман):

– Мой персонаж Андрей Остерман – придворный, максимально приближенный к Петру I. Своей миссией он видит и дальше продолжать политику Петра. Он не был человеком корыстным, им двигала идея, абсолютно искренние убеждения. И мне было важно понимать, что он не ради собственной корысти совершал не совсем благородные поступки. Остерман не дает волю чувствам почти никогда, он осторожен и всегда начеку. У него сложные отношения с Елизаветой: он сделал ставку на неё, а она не приняла его предложение, и это сильно его уязвило. Он не мог ей простить такое! «Елизавета» — как раз тот случай, когда собралось множество хороших артистов, и для меня большой честью было оказаться с ними на одной съемочной площадке. Я верю, что наша история увлечет зрителя, в ней все для этого есть.

Кирилл Чернышенко (Поручик Шубин):

– В детстве одной из моих любимых была книга Алексея Толстого «Петр Первый». Я прочитал её и влюбился в эту эпоху. И получив такой подарок – роль Шубина – я полностью погрузился в неё, с трепетом учился носить шпагу, мушкет, треуголку. Этот проект позволил мне воплотить еще одну мечту – я пять лет занимался конкуром и очень хотел сняться в исторической картине, применить свои навыки верховой езды в кино. Мой персонаж – остряк, фехтовальщик, любовник, русский офицер, поручик, еще молодой, но уже опытный военный. Он был человеком смелым и преданным, был готов брать на себя ответственность за события государственной важности. Я верю, что между ним и Елизаветой была настоящая любовь, он поддерживал её, направлял, был тем плечом, на которое она могла положиться. В процессе съемок мне пришлось похудеть на девять кг. Потому что, готовясь к роли, я полгода качался в зале и набирал массу, полагая, что русский офицер должен быть мощным. А потом мне пришлось избавляться от набранного веса, и срочно! При монтаже картины получилось, что в одну сцену я вхожу, когда вешу 85 кг, а в другой мой вес уже 76.

Фото – телеканал «Россия»

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