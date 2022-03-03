ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «После. Глава 3»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») подготовил подарок для любимых зрительниц – в Международный женский день смотрите впервые на российском телевидении третью главу волнующей молодежной мелодрамы «После» по одноименному бестселлеру Анны Тодд о любви прилежной студентки и дерзкого бунтаря.

История любви Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) никогда не была простой. Они доказали, что противоположности притягиваются, но одни препятствия на их пути сменяются другими. Счастье опять ускользает из рук, когда герои понимают, что у них не совпадают планы на будущее. Хардин хочет начать новую жизнь в Лондоне, а Тесса получает работу мечты в крупном издательстве в Сиэтле. Отношения или карьера? Верность себе или верность друг другу? Внешние обстоятельства и внутренние конфликты опять ставят героев перед трудным выбором, от которого зависит их дальнейшая жизнь – вместе или порознь. Их страстную любовь ждет проверка на прочность. Cтрах всё потерять приводит к яростным приступам ревности, новым обидам и опасным секретам. Что они на самом деле значат друг для друга?

Когда? 8 марта, 20.30.

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