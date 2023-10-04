В кинотеатре «Родина» в Петербурге прошел юбилейный, ежегодный фестиваль короткометражного кино «Костя верит», главное событие для Школы Кино и Телевидения «Матрица». По традиции гостей встречали софиты, красная ковровая дорожка, живая музыка…

Организаторами фестиваля являются создатель и директор Школы Кино и Телевидения «МАТРИЦА», продюсер, сценарист, актриса театра и кино Ольга Шведова и мастер школы, актёр, режиссёр и телеведущий Дмитрий Рудаков. Главная цель фестиваля – открытие новых актерских талантов, освещение животрепещущих тем, рассказанных языком киноискусства.

На фестивале были показаны 15 картин, снятых творческим коллективом «МАТРИЦЫ» в 2023 году. В их числе 4 фильма представлены московским филиалом школы. Начинающие актёры, выпускники школы впервые себя увидели на большом экране. Восторженные отзывы зрителей стали неоспоримым доказательством успеха многих киноработ.

В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства, среди которых:

заслуженный артист России, актёр театра и кино, режиссёр Александр Строев,

кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей России, профессор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Елена Дележа, заместитель декана факультета экранных искусств института кино и телевидения, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения Надежда Сабельникова, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер Владимир Койфман.

Звёздным гостям было непросто сделать выбор, ведь каждая короткометражная картина была интересна по-своему. Члены жюри отметили профессионализм выпускников школы и искренность, с которой, пока ещё начинающие, актёры воплощают образы героев на экране.

Среди работ особенно хочется отметить фильм «Я такая счастливая» режиссёра Дмитрия Рудакова, где вместе со студентами школы принял участие Народный артист РФ Геннадий Спириденков. Фильм московского филиала школы под названием «Педсовет», снятый режиссером, актером театра «Сатирикон» Никитой Григорьевым, был отмечен наградой в номинации «Лучший фильм», а «лучшим актёрским ансамблем» стала команда фильма «Зритель» режиссёра Егора Яковлева.

Награждение победителей состоялось в семи номинациях: «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший фильм» и «Прорыв года». Награды торжественно вручались членами звёздного жюри и создателями школы под бурные аплодисменты зала.

Visited 1 times, 1 visit(s) today