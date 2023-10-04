В Санкт-Петербурге завершились съемки масштабной исторической драмы «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова («София», «Годунов» и «Грозный»). Проект создается киностудией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера исторической драмы «Столыпин» запланирована в эфире телеканала «Россия».

1906 год. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Но как подобраться к столь важной особе? Кто выйдет победителем в этом противостоянии – фанатичные, твердо уверенные в своей правоте сторонники революции, готовые положить свои жизни во имя облегчения участи угнетённых рабочих и крестьян, или всесильный председатель кабинета министров, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране…

Актер Александр Устюгов (Петр Аркадьевич Столыпин):

«Петр Аркадьевич – человек безумно многогранный, талантливый, амбициозный. Но наши знания о Столыпине – если обратиться к школьной программе – весьма поверхностны. И создать о нем какое-то впечатление по его реформам достаточно сложно, потому что они весьма неоднозначны. И мы как раз пытаемся приоткрыть завесу и разобраться в причинах и следствиях принятия всех этих противоречивых законов, и в думских разбирательствах… Моя задача – понять мотивы действий и поступков моего героя, внутренне оправдать их, сделать их правдоподобными и органичными на экране. Это жутко сложно, но и жутко интересно. Надеюсь, и зрителю будет интересно пройтись по всем этим вехам истории вместе с нами».

Актриса Стася Милославская (Наталья Климова):

«Я обожаю исторические картины, костюмированные, мне нравится перепрыгивать из одной эпохи в другую, примерять все эти костюмы, вуали, шляпки. Тут, наверное, что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают. Ну и еще, конечно, тут есть захватывающие истории, которые тоже можно на себя «примерить» и пожить, почувствовать себя в этих предлагаемых обстоятельствах. В сериале «Столыпин» я играю Наталью Климову: была действительно такая девушка, которая состояла в партии социалистов-революционеров, бомбистов – у них была группировка, которая хотела взорвать Столыпина. Роль очень интересная – я прежде такие никогда не играла. Но в жизни я совсем другая, поэтому мне совсем нелегко дался мой персонаж».

Автором сценария сериала выступил Тимур Эзугбая («Грозный», «Шаляпин»). Продюсеры сериала — Екатерина Жукова («Грозный», «Годунов», «София», «Шаляпин») и Мария Ушакова («Праведник», «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Годунов», «Грозный», «София», «Ненастье»). Оператор-постановщик – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Мачильский («Годунов», «Царская прививка»). Художник-постановщик – Александр Загоскин («Серебряные коньки», «Шаляпин», «Царская прививка»).

Натурные съемки исторической драмы «Столыпин» прошли в Саратове и Санкт-Петербурге — непосредственно на улицах Северной столицы, а также в подлинных интерьерах памятников архитектуры и истории, таких как Адмиралтейство, Александровский, Елагин, Мраморный, Мариинский и Таврический дворцы.

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