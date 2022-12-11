Начался завершающий этап съемок многосерийного исторического фильма «Царская прививка»

Институт развития интернета (ИРИ) и киностудия «Москино» представляют новый проект автора экранизации «Зулейха открывает глаза» режиссера Егора Анашкина, многосерийный исторический фильм «Царская прививка», премьерный показ которого состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим». Телепремьера проекта запланирована в эфире телеканала «Россия».

«Царская прививка» – это захватывающая история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней. В 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны, императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех – несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией, этот указ должен быть выполнен во чтобы то ни стало, иначе смертельный вирус унесет еще больше жизней.

Роль Екатерины II исполняет Ирина Пегова. Также в проекте заняты: Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Марко Динелли, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Петар Зекавица, Алексей Ведерников, Алексей Батанин и другие.

Завершающий этап съемок проходит в государственном музее-заповеднике «Царское село».

Фото – телеканал «Россия»

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