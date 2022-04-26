Отреставрированные фильмы Владимира Хотиненко в повторном прокате

Госфильмофонд России выпускает в прокат три фильма Владимира Хотиненко после цифровой реставрации в 4К, выполненной под кураторством режиссера. В программу вошли знаковые картины автора: «Зеркало для героя», «Макаров» и «Мусульманин».​

​«В скором времени в российских кинотеатрах снова покажут фильмы «Зеркало для героя», «Мусульманин» и «Макаров». Огромное спасибо за это коллегам из Минкультуры России, которые к моему 70-летнему юбилею поддержали данную инициативу. О таком оставалось только мечтать! Ведь пленка со временем теряет свои качества, а зрительский глаз требует, скажем так, большей остроты. Ретроспектива эта актуальна как никогда. Кино носит буквальный характер, оно фиксирует время, оно не абстрактно. Поэтому связь времен — это все и есть кино. Я также благодарен коллегам из Госфильмофонда за участие в этом замечательном мероприятии. Какие же увлеченные и ответственные люди занимаются реализацией задуманного. Надеюсь, что программа будет пользоваться популярностью и соберет своего зрителя», – Владимир Хотиненко, режиссер, народный артист России.

Владимир Хотиненко начинал как художник-постановщик на фильмах Свердловской киностудии, а после окончания мастерской Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров работал вторым режиссером на его фильмах («Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Пять вечеров», «Родня»). Дебютировал в режиссуре криминальной ретро-драмой «Один и без оружия» по детективу Николая Леонова, затем снял историко-революционный вестерн «В стреляющей глуши». Но настоящий успех ждал его после фантастической притчи «Зеркало для героя», сценарий которой написала Надежда Кожушаная, «Макарова», истории одержимости человека пистолетом, и «Мусульманина» со сдержанной и мощной актерской работой Евгения Миронова.

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