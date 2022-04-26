Определены победители конкурса «Россия – взгляд в будущее»

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) опубликовал список победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее» (категория «Альманах»).

В список вошли следующие работы:

«Вдохновители» – история о молодых лидерах России. Герои – пятеро человек в возрасте от 15 до 40 лет, живущих и работающих в разных регионах страны. Это достаточно успешная и амбициозная молодежь, развивающая бизнес и свой регион (АНО «Лаборатория социальных коммуникаций «Третий Сектор»).

«Ключ к успеху» – альманах, снятый пятью режиссёрами-дебютантами из разных регионов России о молодых музыкантах классической музыки. Основная идея проекта –раскрыть образы героев через их конфликт с собой и внешним миром, через сомнения и преодоление. Авторы расскажут, о чем мечтают эти ребята, чего им стоит проигрыш или победа в музыкальном конкурсе и легко ли, по их мнению, найти ключ к успеху (АО ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»).

«Книга степей» – альманах, который расскажет об истоках культуры и духовного развития, знаний и обычаев хакасского народа. В сериале есть всё – от ритуалов бракосочетания с духами, шокирующих обрядов шаманов, призывающих богиню огня, – до осознания природного начала всего, гармонии природы и человека. (ИП Мерзликин М.С.).

«Научная фантазия» – альманах об изобретателях, живущих в сёлах и окраинах уездных городов, которые без грантов и научных степеней решают задачи, актуальные для страны. В числе героев – робототехник из Кунгура, космический мечтатель из Рузаевки, создатель гидроэлектростанции, живущий в осетинском ауле, изобретатель «Солнцемобиля». Это истории о людях делающих, познающих и преобразующих действительность (Кинокомпания «Игра»).

«О чем молчат наряды» – история о традиционных костюмах народов России. Представители мира современной моды, дизайна, художественной среды отправятся в аутентичные заповедные места, где столкнутся с патриархальным миром прошлого. На их глазах оживёт старый уклад, произойдет слияние двух миров, преемственность традиций миру будущего (ООО «АртМастерс Продакшн).

«Россия-2035. Креативные кластеры» – четыре новеллы, четыре уникальные истории арт-кластеров из разных регионов России. Герои – музыканты екатеринбургского арт-кластера «Домны» под руководством экс-фронтмена легендарной рок-группы «Агаты-Кристы» Вадима Самойлова; производители музыкальных инструментов и авторской мебели из «АртРезиденции» в Черноисточинске; представители арт-кластере «Самородок» в Нижнем Тагиле, и др. (ООО «Цифровой видеоконтент»).

«Наука побеждать» – альманах о спецподразделениях, которые представляют лучшее российской армии и на флоте. Пять фильмов посвящены пяти родам войск: десантники, авиация, ПВО, Черноморский флот и военная разведка. Авторы проекта убеждены, что подобное кино, предельно доброжелательное, но честное и современное, сегодня жизненно необходимо стране (ООО «Краснодарская киностудия»).

«Сделаны в Сибири». «Сибиряк» – это не только географическая принадлежность, а нечто большее, говорящее о характере и самобытности человека. Как эта самобытность проявляется в деятельности современных уроженцев Сибири? В чём заключается сибирский характер? Влияет ли культурный код сибиряка на его достижения? Именно на эти вопросы, планируют ответить авторы проекта (ООО «Стая.Док»).

«Современные герои Арктики» – альманах расскажет о современных жителях Арктики, которые своей деятельностью пытаются сохранить наследие предков, а также преобразовать и передать свой уникальный опыт для развития общества. Зрители отправятся в эко-климатологические исследования мамонтовой степи, узнают о технологии искусственного интеллекта по переводу и речевой генерации языка эвенков, работе по сохранению ямщицкой песни, а также о фармакологических разработках в области борьбы с COVID (ООО «Сайсары Синема»).

«Чтобы стоять, нам нужно держаться корней» – история дома Владимира Шахрина, лидера культовой рок-группы «Чайф», и его семьи. Зрители узнают также историю места, где построен этот дом. Авторы проекта расскажут и о жителях дома в разные эпохи, о том, как Владимир нашёл своё родовое гнездо и как строит новый дом, который спустя время может стать таким же памятником эпохи (ООО «Студия «Хлеб»).

В резерв вошли следующие проекты:

«Завидные фермеры» – пять историй предлагаемого альманаха о жизни фермеров из разных районов Ленинградской области, которые могут стать примером преодоления, выбора цели для многих зрителей в наше непростое время (ООО «ПМГ»).

«Genius Loci» (Гений места) – альманах включает в себя пять фильмов о людях, живущих в отдаленных горных сёлах Осетии. На примере своей жизни они демонстрируют связь с Родиной, понимание и принятие своего предназначения, философию горской жизни и неразрывную связь с землёй (АНО «Бюро творческих инициатив «Мост»).

«Здесь пули не свистят» – проект представляет собой четыре новеллы: Крым, Любань, Сахалин, Эльбрус. Восемьдесят лет, во время Великой Отечественной войны, здесь шли кровопролитные бои. Сегодня в эти места приезжают поисковики – люди, занимающиеся поиском погибших, незахороненных солдат (РО ООД «Поисковое движение России» в РБ).

«Такова спортивная жизнь» – альманах об олимпийском чемпионе, спортсмене-колясочнике, наставнике и тренере. Наши герои не только достигали в прошлом и достигают сегодня новые спортивные высоты, но и являются ориентирами для юных спортсменов (РОФ содействия развитию кинематографии).

«Повороты реки» – история о Волге и её окрестностях. Нобелевский лауреат Бертран Рассел 100 лет назад плыл по Волге, чтобы узнать, как выглядит Россия через пять лет после революции 1917 года. Кинорежиссер, лауреат Госпремии Дмитрий Луньков почти 50 лет снимал Волгу и видел её иначе. Авторы альманаха расскажут, что происходит в «луньковских» местах сегодня (ООО «Кинокомпания «Иванов»).

«Квантовая революция в России: создание квантового компьютера и развитие квантовых технологий» – альманах о разработках с применением квантовых технологий: сверхчувствительные сенсоры, твердотельные фотоумножители, фемтосекундные лазеры, квантовый компьютер, сверхчувствительный магнитный кардиограф и прочие приборы, предназначенные для финансовой, телекоммуникационной, медицинской и других отраслей (ИП Аветикова П.С.).

В ближайшее время с победителями свяжутся их кураторы и обсудят дальнейшие действия – оформление документов и назначение даты собеседования.

Председатель Совета Фонда Лариса Солоницына напомнила, что причиной создания ФПРК и его ключевой задачей является прежде всего системная работа с региональными кинематографистами. И конкурс «Россия – взгляд в будущее» был объявлен не только ради поддержки авторов, но и начала установления взаимодействия с ними.

«Мы увидели потенциал даже в тех, кто не победил в нашем конкурсе. Мы начали эту работу и будем продолжать её, потому что одной из задач Фонда является в том числе работа над тем, чтобы уровень заявок из года в год становился ещё выше», – подчеркнула Лариса Оттовна.

Также она сообщила о том, что отдельным направлением ФПРК уже в этом году станет работа с авторами кинолетописей.

«Необходимо осуществить возрождение кинолетописи в нашей стране. Мы пониманием, что есть запрос от коллег-кинематографистов, которые часто пользуются кинохрониками регионов, фиксирующие те или иные события, происходящие в России. В последнее время их мало, за исключением телевизионных репортажей. Мы подумали о поддержке их авторов – для этого выделили четыре миллиона рублей. Понятно, что это мало для такой огромной страны, но мы только начинаем – посмотрим на результаты этого года и будем решать, сможем ли мы увеличить эту сумму в будущем», – пояснила председатель Совета Фонда.

Напомним, что конкурс документальных фильмов «Россия взгляд в будущее» является первым проектом Фонда поддержки регионального кино, учреждённого Союзом кинематографистов России. Приём заявок проходил с 10 марта по 11 апреля 2022 года.

Общий бюджет на производство составляет 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

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