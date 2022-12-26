Скульптор Ольга Клапцова создает динамичные образы из бронзы, в которых тело представлено как язык, а жест, как сущность. Ольга демонстрирует свое творчество на масштабных международных ярмарках в России и в других странах.

- Ольга, расскажите, как вы стали скульптором. Что подтолкнуло вас?

- Я не профессиональный художник и скульптор, я самоучка! В 2013 году впервые пришла за компанию с подругой на мастер - класс в мастерскую Вадима Кириллова, стала понемногу лепить, в технике пластика ,в мягком материале (глина, воск), но занятия так увлекли, что в впоследствии перешла к отливке работ из бронзы.

- В ваших скульптурах всегда есть динамика, движение, как вы задумываете арт-объекты? Какой концепт они несут?

- Отсекая лишнее - мой девиз! Герои моих работ многозначны и метафоричны, их образность не исчерпывается номинальным изображением человеческой фигуры как таковой. Линия, форма передают внутреннюю сущность образа. Первые работы были классически учебными- профили, торсы. Постепенно мне захотелось передать своё эмоциональное состояние через символизм, образ - не столько конкретный облик, сколько показать саму суть той оболочки, за которой скрывается персонаж. Тело как язык, жест как сущность.

- Вы обучались в мастерской известного скульптора Члена Московского Союза Художников Вадима Кириллова, что передалось вам от учителя или повлияло на создание ваших образов?

- Мой учитель Вадим Кириллов, Мастер, как я его называю, говорит, что «любое искусство сейчас - способ самовыражения личности, а скульптура скорее способ развития и понимания окружающего мира, возможность понять и распутать клубки смыслов». Ход создания художественных произведений всегда непредсказуем, на пути к претворению замысла от идеи и вдохновения до отливки происходит ряд удивительных поворотных изменений. События из жизни, художественные произведения, история, неосуществленные мечты и желания - всё это повлияло на создание моей первойколлекция «В движении». Лица в работах, зачастую размыты, неопределённы, но не лишены выразительности!

- Ольга, расскажите о вашем развитии в карьере, о важных проектах в вашем творчестве.

- До 2020 года все работы я делала для себя и своих друзей и не помышляла о том, чтобы представить свои скульптуры на высокий суд посторонних людей. Но 2020, переломный во многих аспектах год, стал началом моего движения в направлении личностного роста как уже сформировавшегося скульптора, так и заявлением о себе в профессиональном мире. С сентября 2021 по август 2022 была резидентом галереи «КВАРТИРА S». В качестве резидента с несколькими работами принимала участие в Вернисаже «Так никто не делает» от галереи «Квартира S» и в выставке «Чистое искусство». На сегодняшний день работаю над новой коллекцией в Мастерской Вадима Кириллова. Постепенно, мелкими шажками, на полупальцах двигаюсь в своём теперь уже творческом пути.

- Какие планы у вас на новый 2023 год и что хочется пожелать современным авторам в начале их творческого пути?

- Этот год стал стремительным толчком в популяризации моих арт-объектов и это очень приятно. Я принимаю участие в широкомасштабном международном проекте WEIGHTLESSNESS, где мою скульптуру «Равновесие» можно будет увидеть на значимых в арт-сфере площадках: ИЦ Сколково и международной ярмарке «AnkaraArtFair» в столице Турции уже весной 2023 года. Две работы отобраны для участия 09-12 марта 2023 в ART WORLD DUBAI в Dubai WORLD TRADE CENTRE b три работы для участия в ART RUSSIA FAIR 2023 в Москве (Гостиный двор).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.