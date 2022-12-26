Анатолий Любавин рассказал о миссии фестиваля «Время, вперёд!»

Уже не первый сезон в составе жюри Фестиваля «Время, вперед!» – народный художник России, действительный член Российской Академии художеств, профессор, ректор МГАХИ им. Сурикова Анатолий Александрович Любавин. Несмотря на то, что проекту всего четыре года и он объединяет, в том числе большое количество начинающих художников, Любавин считает, что ему есть чему поучиться у молодого поколения. Мы встретились с Анатолием Александровичем, чтобы обсудить предстоящую выставку «Искусство труда», которая в начале января откроется в Западном Крыле Новой Третьяковки.

– Анатолий Александрович, мы встречаемся в преддверии выставки «Искусство труда», которая ежегодно проводится в рамках фестиваля «Время, вперёд». Расскажите, пожалуйста, как меняется Фестиваль за последнее время? Что нового в этом году?

– Проект существует не первый год и все больше и больше набирает обороты. В этом сезоне я отсмотрел порядка 600 или 700 работ. Мне показалось, что художники стали не просто создавать картины на производственную тематику, рисовать с натуры, а больше обращать внимание на пластическую, композиционную часть произведения. Достойных работ много – задача выбрать лучшего усложняется.

– Как вы думаете, не исчерпала ли себя тема труда, жанр реалистичного искусства?

– Труд можно изобразить максимально разнообразно. Для этого есть возможность использовать разные техники: живопись, плакат, скульптуру, литографию, чеканку, цифровое искусство – мультимедиа, анимацию и пр. Необходимо, чтобы число номинаций дополнялось. Кроме того, нужно обязательно расширять географию мероприятия – показывать работы в других городах, подключать цифровые каналы коммуникации: например, создавать виртуальные выставки, переводить работы в электронной формат.

– Какая сегодня миссия у проекта? Как бы вы ее определили?

– Мне кажется, что основная цель Фестиваля – расширить представление о том, что такое труд. Ведь найти красоту и гармонию можно на любом предприятии – каждый завод, фабрика работают, как часы. Конечно, производство – это двигатель прогресса, но на самом деле труд – везде, во всех предметах, которые нас окружают. Вот почему картины, посвященные этой теме, не только про профессиональную деятельность человека, но и про другие аспекты жизни: отдых после работы, посещение кафе или Третьяковской галереи. Труд включает все бытие, охватывает все сферы жизнедеятельности.

– Как на ваше творчество повлияло членство в жюри Фестиваля?

– Здесь я впервые открыл для себя мир промышленного производства, с которым раньше был мало знаком – мои горизонты расширились. Часто сотрудники завода не понимают, кому нужна их работа. Отвечу: мне нужен их труд, ведь мы живём в едином пространстве. Один учит детей, другой строит дом, третий подметает улицы. Труд – это тема, которая объединяет людей.

– Зрителю сегодня интересна тема труда?

– Да, он соскучился по этой теме. Зачем сегодня обыватель идёт в галерею? Чтобы увидеть что-то новое, интересное для себя, удивиться, как люди экспериментируют с той или иной тематикой, получить какую-то отдачу. Есть такой интересный момент: многие посетители выставки сами работники завода. Я не раз слышал, что, когда художник посещает производство, повышается дисциплина на предприятии. Люди приходят красивыми, аккуратными на рабочее место, так как видят, что их рисуют. Подобное внимание к себе перерастает в уважение к коллегам, большую гордость и ответственность за коллектив. То есть в какой-то мере, это воспитательный процесс и этим Фестивалю, конечно, стоит гордиться.

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