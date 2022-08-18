Содзи Симада, «Дерево-людоед с Темного холма» — новая глава истории-загадки

В издательстве «Эксмо» вышел еще один роман о приключениях сыщика-мистика Киеси Митараи за авторством прославленного мастера японского детектива Содзи Симады. «Дерево-людоед с Темного холма» – прямое продолжение легендарной истории «Токийский Зодиак», благодаря которой хонкаку-детектив обрел второе рождение в Японии и прославился на весь мир. Знаменитому сыщику Киеси Митараи вновь придется столкнуться с жестоким убийством, от которого так и веет чем-то потусторонним. Но правда, как это часто бывает, куда обыденнее легенд и страшилок.

Когда-то давно недалеко от Йокогамы была тюрьма, узники которой погибали страшной смертью. Местные до сих пор судачат о том, что растущее вблизи тюрьмы дерево проклято. Якобы оно долгие годы насыщалось попадавшей в почву кровью людей и пристрастилось к ней, став людоедом… Как иначе объяснить загадочные смерти и тела, которые находят вблизи дерева?

Едва узнав об очередном странном убийстве, приписываемом проклятому растению, детектив Киеси Митараи решает взяться за расследование этого дела. Он верит в потусторонние силы. Но не уверен, что они здесь замешаны. Впрочем, это самое странное дело за всю карьеру сыщика. Здесь возможно все… Неужто камфорный лавр-убийца – не просто байка, а реальность? Киеси Митараи расставит все на свои места и докопается до правды!

«Дерево-людоед с Темного холма» – четвертая книга, вышедшая на русском языке. До этого в издательстве «Эксмо» были опубликованы: «Токийский зодиак», «Дом кривых стен», «Двойник с лунной дамбы». Первый роман «Токийский Зодиак» стал суперхитом сначала в Японии, а потом и за рубежом, вернув моду на хонкаку-детектив. Всего в серии о Киеси Митараи более 15 романов, а также сборники рассказов.

Содзи Симада – один из наиболее востребованных японских авторов в жанре детектива, «Бог загадки» и писатель, в 1980-е годы возродивший интерес публики к жанру хонкаку-детектива, который характеризуется фокусом исключительно на расследовании преступления без каких-либо отступлений. В своих книгах Содзи Симада предлагает читателю посоревноваться с героем в том, кто быстрее разгадает тайну и доберется до истины. И читатель, и герой обладают одинаковым набором знаний о преступлении. Благодаря этому каждый роман превращается в увлекательную головоломку, которую не терпится решить.

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