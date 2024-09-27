Графический роман Мило Манары «Караваджо» вышел в издательстве Metamorphoses

Что способно объединить любителей графических романов и классического искусства? Сложный вопрос, но издательство Metamorphoses нашло на него идеальный ответ. И им стал «Караваджо» Мило Манары. Это прекрасно оформленный и замечательно изданный двухтомник — биография известного итальянского художника эпохи барокко.

Улочки Вечного города, заваленные холстами мастерские и студии, череда лиц и тел натурщиц, развеселая обстановка трактиров — Караваджо не чурался ни работы, ни простых радостей жизни. Но его взрывной темперамент, на который оказали влияние и ядовитые пары от красок, сослужил ему плохую службу. После дуэли, на которой погиб его соперник, раненый художник вынужден был бежать из Рима.

Если первый том — «Палитра и шпага» — яркий и насыщенный всеми красками жизни, то второй — «Помилование» — уже несколько мрачен, как и главный герой, ожидающий и всеми силами добивающийся прощения понтифика. Неаполь, остров Мальта не дают творцу и новатору той свободы и размаха, к которым он привык. Целью его жизни становится возвращение в Рим.

Перед нами открываются подробности жизни и взаимоотношений людей в начале XVII века, которые сегодня кажутся невероятно жестокими. Сам Папа объявил Караваджо человеком вне закона, который мог быть убит любым, кто настигнет его. Отношение к женщинам было как источнику греха. Неспроста в романе появляется и Артемизия Джентилески — в тот период еще девочка, которую отец взял с собой посмотреть на публичную казнь. Именно она станет последовательницей идей Караваджо, и на ее полотнах противопоставление света и глубоких теней будет усилено ветхозаветными сюжетами и личной драмой и ее переживанием.

Даже те, кто всегда был далек от чтения комиксов, проявляют интерес к данному изданию. Во многом это случается благодаря таланту автора и манере его работ. Мило Манара в молодости изучал живопись и архитектуру, а впоследствии стал писателем и создателем комиксов. Его Караваджо стал романтическим героем, который вынужден скитаться в поисках пристанища и вдохновения.

Олеся ЯЖУК