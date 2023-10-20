Престижный зелёный район Сокол исторически притягивал деятелей культуры и отличался сильным комьюнити. Продолжая локальные традиции, Sminex-Интеко провёл художественный фестиваль на территории «Врубеля 4» — единственного нового премиального дома в районе Сокол. Творческое мероприятие объединило новосёлов и жителей Посёлка художников. Они вместе создали картину, благоустроили территорию и показали пример добрососедских отношений.

Авторский дом «Врубеля 4» вдохновлён творчеством великого русского модерниста Михаила Врубеля. Продолжая живописные традиции, Sminex-Интеко организовал выставку картин участников арт-проекта «Глазами художника». Авторы работ Артур Мирзоян и Дарья К. провели мастер-класс. Под их кураторством жители района создали полотно с осенним натюрмортом, которое станет ещё одним украшением дома «Врубеля 4».

«В этом году посёлок «Сокол» отпраздновал 100-летие. Несмотря на смену эпох, ему удалось сохранить аутентичность и уникальную атмосферу. Дом «Врубеля 4» стал символом встречи старого и нового, их гармоничного сочетания. Сама форма здания в виде подковы говорит о том, что у нашего посёлка появился символ удачи. Я уверена, что мы будем дружить и вместе хранить тепло и уют нашего района», — рассказала директор культурного центра «Соколица» и житель Посёлка художников Елена Арлен.

По её словам, новосёлы быстро проникаются атмосферой посёлка, а художественный фестиваль помог созданию сильного локального комьюнити. Она также с благодарностью отметила цель мероприятия, организованного Sminex-Интеко, — знакомство старожилов района и новых жителей, формирование духа тёплых и добрососедских отношений.

Для общения жителей во «Врубеля 4» Sminex-Интеко создал на крыше самую большую в домах премиум-класса общественную террасу. Здесь участники фестиваля наслаждались живописными видами Посёлка художников и панорамой Москвы.

Сокол примечателен обилием зелёных пространств. Почти четверть его площади занимают парки и скверы. Территория «Врубеля 4» выполнена в духе района. Здесь создан приватный внутренний двор с оригинальным мощением, цветниками и вазонами. На художественном фестивале жители района высадили новые деревья.

Особое внимание во всех домах Sminex-Интеко уделяет маленьким жителям. Для них на мероприятии были организованы развлечения с рисованием и головоломками. Раскрыть творческий потенциал помогали аниматоры-художники и профессиональный преподаватель живописи. В доме «Врубеля 4» Sminex-Интеко создаст развивающее пространство по фирменному стандарту KID’S LAB. Он разработан с учётом современных открытий в области психологии и педагогики.

Заботу о жителях «Врубеля 4» Sminex-Интеко доверил своей Службе комфорта. Она сохраняет изначальную концепцию дома, чтобы всё выглядело и работало, как и было задумано, круглосуточно обеспечивает сервис уровня пятизвёздочных отелей. Во «Врубеля 4» Sminex-Интеко завершает продажи, свободными остаются всего семь квартир. Их будущие жители смогут стать частью уже сложившегося комьюнити авторского дома и Посёлка художников, формированию которого помог красочный фестиваль Sminex-Интеко.

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