Память сильнее времени: Музей Победы пополнил коллекцию благодаря дарителям из России и США

Первое полугодие 2026 года стало для Музея Победы на Поклонной горе временем значительного приращения фондов. В главный военно-исторический музей страны поступило 1,6 тысячи музейных предметов — это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда коллекция пополнилась 1,1 тысячи раритетов). Все реликвии переданы на вечное хранение родственниками и наследниками защитников Отечества: личные вещи, фотографии, документы, хранящие живую память о героях Великой Отечественной войны.

В Музее Победы подчеркивают, что каждый новый экспонат — не просто музейный артефакт, а невосполнимая часть национальной исторической памяти. Приём даров продолжается: передать в фонд можно предметы довоенного и военного периодов. Особо ценные реликвии будут не только бережно сохраняться, но и активно включаться в выставочные проекты, в том числе в экспозицию «Семейные реликвии», доступную для тысяч москвичей и гостей столицы.

Одним из самых трогательных поступлений стали материалы из семейного архива лётчика, Героя Советского Союза Виктора Александровича Медведева. Фотографии, письма и документы фронтовика передала его правнучка Ксения Иванова. По её словам, прадедушка редко говорил о войне — в семье это не было принято, несмотря на высокое звание. Родившийся 21 февраля 1922 года в тверской деревне Бородулино, он начал боевой путь в 1943 году в звании гвардии сержанта на штурмовике Ил-2. За два года совершил более 120 успешных вылетов, и, как считает правнучка, успеху способствовали не только мастерство, но и личные качества — воля, хладнокровие, командирский талант.

Другой уникальный дар — фронтовой дневник, документы и фотографии радиста, старшины Василия Ивановича Болотникова. Их передал сын фронтовика Виктор Болотников. Василий Болотников прошёл войну от первых дней до Берлина, был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». На колоннах поверженного Рейхстага он оставил свою подпись — факт, зафиксированный в дневнике. Запись от 12 мая 1945 года передаёт не только торжество победы, но и потрясение от увиденного: «Рейхстаг весь разбит и горит. Берлин существует как географическое понятие. Город совершенно разбит. Стоят одни стены…». Кроме дневника, особый интерес представляют два сборника очерков, написанных Болотниковым после войны о своих однополчанах. Среди переданных фотографий — групповой снимок на фоне Рейхстага и выпускной класс школы №1 города Можайска, из которого в живых остался только сам Василий Иванович. Его сын признался, что передал реликвии в Музей Победы не для хранения в домашнем архиве, а чтобы эти свидетельства увидели как можно больше людей, став мощным средством патриотического воспитания.

Не остались без внимания и труженики тыла. Дочь Константина Дмитриевича и Нины Владимировны Краевых — Ольга Самсонова (Краева) — передала награды, фотографии, открытки и другие предметы военных лет, принадлежавшие её родителям, работавшим в годы войны в тресте «Кировградмедьруда» в Свердловской области. Ещё один бесценный экспонат — фронтовое письмо из семейного архива москвички, эвакуированной в Пермь. В нём бойцы и командиры автотранспортного батальона Красной Армии благодарят тружениц за собранные посылки (вязаные носки, махорку, папиросы) и желают им успехов. Даритель Александр Шаталин рассказал, что его мама, родившаяся в 1936 году, долгие годы хранила это письмо, и её главным желанием было передать его именно в Музей Победы — как символ неразрывной связи фронта и тыла.

Особого внимания заслуживают реликвии, поступившие из-за рубежа. В феврале 2026 года на вечное хранение были приняты трофеи американского участника Второй мировой войны Джозефа Момута. Их передал его сын Рэймонд Момут, ныне проживающий в России. Джозеф Момут служил в 95-й пехотной дивизии 3-й армии США, участвовал в высадке в Нормандии, прошёл Францию до Марселя, а затем с боями продвигался к Франкфурту. Именно под Франкфуртом его подразделение обнаружило нацистский концентрационный лагерь, где большинство узников составляли русские и польские женщины и дети. Джозеф снял с главных ворот лагеря флаг военно-морских сил Кригсмарине — и это противостояние вылилось в бой с офицерами немецкий войск, из которого он вышел победителем. Рэймонд Момут также передал значок одного из тех офицеров и ещё один захваченный отцом флаг. Все эти предметы теперь — часть экспозиции, рассказывающей о подвиге союзников и общей борьбе с нацизмом.

В общей сложности среди поступивших реликвий — более 200 наград и наградных документов, около 170 фотографий, свыше 200 фронтовых писем, порядка 60 произведений живописи, графики и скульптуры, 30 находок с полей сражений, шесть образцов холодного оружия, а также предметы обмундирования, снаряжения и фронтового быта. Каждый из этих предметов — живое свидетельство эпохи, и Музей Победы продолжает собирать по крупицам то, что составляет бесценную память народа.

Фотографии предоставлены Музеем Победы, Москва