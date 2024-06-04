В Орловской области открыли памятник Петру Столыпину

1 июня 2024 года в Орловской области состоялось торжественное открытие памятника известному государственному деятелю и реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину. Автором монумента стал народный художник СССР и РФ, Президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели. Скульптурная композиция вошла в архитектурный ансамбль «Орловского Колоса» в Сабуровских Выселках, который включает храмовый комплекс, освященный в честь Преподобного Сергия Радонежского, Сельскохозяйственную гимназию имени П.А. Столыпина, духовную семинарию и пансион.

Церемония началась с молебна и освящения памятника, которое провел духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрит Илий (Ноздрин). В мероприятии приняли участие вице-президент Российской академии художеств Василий Зурабович Церетели, чрезвычайный и полномочным посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой, бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, заместитель председателя правления холдинга «Сибур» Кирилл Шамалов, глава группы компаний «Регион» Сергей Судариков и другие. В качестве поздравления к открытию памятника и гимназии было зачитано обращение Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Текст – Управление информации (пресс-служба) РАХ, по материалам Орловской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Фото – Серги ШАГУЛАШВИЛИ для РАХ.