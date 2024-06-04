Воровайки спели у Сергея Жукова

В баре Сергея Жукова в Одинцово выступила с концертом группа «Воровайки». Солистки Светлана Ларионова, Диана Теркулова и Наталья Быстрова зажгли в «Руки ВВерх! Бар», в котором проходило мероприятие.

Концерт начался в восемь вечера, на сцену бару вышла известная блатными песнями женская группа «Воровайки». Все билеты были раскуплены задолго до дня концерта. Троица зажигала известными хитами: «Хоп, мусорок», «Девчонка рыжая», «Наколочки» и другие.

Группа «Воровайки» — это смесь шансона, романтики, лирики и драйва. Группа активно гастролирует, выпускает новые песни и альбомы. Троица зажигательных девчонок собирают аншлаги в любом российском городе. «Воровайки», разменявшие третий творческий десяток, по праву можно назвать культовой и легендарной группой. Гостям лучшей танцевальной сети «Руки ВВерх! Бар» посчастливилось увидеть и спеть с артистками на расстоянии вытянутой руки.