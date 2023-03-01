ПАНК-РОК ЖИВ: выставка «Панк-культура. Король и Шут» представлена на «Винзаводе»

Для тех, чье знание о панках ограничивается черепами, цепями, шипами и волосами всех возможных и невозможных цветов, а также тех, кто прекрасно разбирается в этой субкультуре, на «Винзаводе» открылась первая в России выставка об истории панк-культуры. В Цехе Белого - ретроспектива панка как явления, а в Цехе Красного - байопик группы «Король и Шут». Оба зала проводят посетителей выставки через историю, сопровождая каждую остановку у экспоната саундтреком от групп Sex Pistols, The Ramones, The Stooges, «Гражданская оборона», «КИНО», «НАИВ», Lumen, «Король и Шут» и других.

Выставка охватывает период от зарождения стиля в Великобритании и его влияния на музыку, моду и искусство до трансформации жанра в СССР, постсоветской России и в наши дни. Двусоставная композиция выставки становится образным таймлайном: зрители могут проследить процесс зарождения и развития стиля на Западе, его последующую жизнь и появление в России, и одновременно – историю группы «Король и Шут», подхватившей, пропустившей через себя и трансформировавшей явление панк-рока в мистические образы, с которыми группа ассоциируется по сей день.

Агния Стерлигова, основатель и генеральный директор бюро Planet9: «В создании этой выставки приняло участие невероятное количество людей. Часть декораций мы взяли со съемочной площадки «Король и Шут», с чем-то помогали художники по свету, гримеры, костюмеры и многие другие. Мы не пытались мимикрировать под привычное визуальное представление панк-культуры. В пространстве, посвященном «Королю и Шуту», нам хотелось выделить узнаваемую айдентику группы. В этом помогло и само помещение, напоминающее своими сводами замок в романском стиле, и экспонаты, инсталляции, интересные тексты и факты».

В зале «Истории панк-рока» зритель попадает в Англию середины 1970-х, где оказывается рядом с витриной культового магазина SEX, оказавшего значительное влияние на формирование образа панка. Здесь и знаковые футболки с принтами Джона Доу и Молли Вайт, рубашки и платья от иконы панк-стиля Вивьен Вествуд, и постеры в духе газетных вырезок Джейми Рида, ставшие олицетворением визуального стиля панка и послужившие обложками к альбомам культовых Sex Pistols. Кроме того, в пространстве разместились оригинальные авторские ксероксы, предоставленные лондонской галереей Джона Марчанта с разрешения самого Джейми Рида.

Василий Успенский, куратор: «Панк как свободная система не имеет четких границ. Можно очень долго спорить, кто панк, а кто - нет, и у трех человек будет пять разных мнений. Да и сам по себе панк может быть очень разный, в том числе и западный, а в России такой скорее нигилистический панк. Буквально про каждого артиста на выставке у нас были споры, поскольку у панка нет формальных четких признаков. Мы исходили из субъективного внутреннего понимания панка».

Отдельной частью зала «Истории панк-рока» станут образы и истории советского панка – от поэтических исканий сибирских панков и знаменитых отечественных панк-групп до работ постмодернистов и современных художников. Здесь можно увидеть самиздатовские зины рок-листка «Окорок», альманахи московской рок-лаборатории «СДВИГ» начала 90-х годов, кассеты и магнитоальбомы «первых советских панков», рукописи текстов песен Янки Дягилевой, печатную машинку Петра Мамонова, черно-белые фотографии знаменитого Игоря Мухина, снимавшего портреты неформальной советской молодежи и рок-музыкантов, концертные фотографии «Гражданской обороны», «Зоопарка», «Автоматических удовлетворителей». Их дополняют раритетная советская звукозаписывающая аппаратура, концертные гитары, синтезаторы и барабаны, видеокассеты с записями концертов, артефакты из культового ленинградского рок-клуба Tamtam, а также уникальные экспонаты из домашней студии Егора Летова, впервые привезенные в Москву.

Наталья Чумакова, вдова Егора Летова: «Экспонаты, которые я представляю на выставке, никогда нигде не показывались. Мы попытались дать представление о том, как выглядело пространство, где происходили все важнейшие события, связанные с понятием «сибирский панк», хотя считаю такое определение условным. ГрОб-студия была местом закрытым, Егор записывал здесь свои проекты и в редких случаях проекты своих друзей, опять же при личном участии. По влиянию на отечественную, не побоюсь этого слова, культуру в целом «ГрОб-records» не имеет аналогов. Это пример того, как можно без денег и профессионального оборудования, в обычной провинциальной хрущевке произвести на свет феномен, который стал примером для многих российских и не только музыкантов, поэтов, художников - людей, которые не хотели следовать общепринятым правилам. Так же и сам Егор стал примером творческой и духовной свободы».

Визуальным образам позднесоветского панка посвящена специальная зона «НЕТ» в Цехе Белого, где представлены работы советских и современных художников, российских концептуалистов и постмодернистов. Работы Олега Котельникова и Дмитрия Пригова, знаменитый коллаж Егора Летова, коллажные работы Игоря Межерицкого и Дмитрия Алексеева, постеры Григория Ющенко и работы Пахома. По словам кураторов экспозиции, многие экспонаты этого отдела – сами по себе основа для отдельной выставки.

В Цехе Красного выставка проведет зрителей через все основные точки жизни группы «Король и Шут» и ее участников. Попадая в пространство Цеха, зрители оказываются внутри байопика о группе, наполненного уникальными документами. Здесь расположились оригиналы писем Горшка Князю в армию и дембельский альбом Князя, тетради с черновиками текстов, которые впоследствии были взяты за основу «Старой книги», ранние фотографии Горшка и Князя, две разрисованные Князем рубашки, в которых он выступал на первых концертах группы, первые афиши и сохраненные Князем фрагменты самодельного мерча в виде вырезок из футболок. Кроме того, поклонники увидят оригиналы работ, ставшие обложками альбомов и будущим мерчем группы, одну из любимых курток Горшка из магазина Castle Rock и рубашку с нашивками, в которой он выступал на последних концертах, черновики текстов песен «Кукла колдуна», «Король и Шут» и «Охотник», кожаный плащ Горшка с надписью на спине «Все пропьем, но панк не опозорим» и оригинал культовой работы «Дерево – голова», написанный гелевой ручкой, и многое другое.

Андрей Князев, куратор зала «Король и Шут»: «То, что происходит сейчас с повышенным вниманием к группе важно для очень большого числа людей. Мы хотели выйти на мощный всероссийский уровень и в итоге вышли, причем без продюсерской помощи, без коммерческого плана, а только на собственной инициативе и будучи услышанными народом».

Особое место в экспозиции занимают артефакты, связанные с сериалом Кинопоиска «Король и Шут». Частью выставки стали декорации проекта, снятого в жанре панк-сказки, и VR-секция с клипом в формате 360° на песню «Мертвый анархист», в которой гости смогут побывать на съемочной площадке сериала и оказаться в фэнтези-мире вместе с актерами Константином Плотниковым, Владом Коноплевым и другими.

Энрико Мазавришвили, директор по контенту Яндекс Афиши: «Феномен популярности «Короля и Шута» подтолкнул «Плюс Студию» и Яндекс Афишу к исследованию истории этой питерской панк-группы. Мы предложили бюро Planet9 создать выставку о «Короле и Шуте», но в процессе поняли, что тема панка, российского и западного панк-рока, панк-культуры в целом намного шире. Панк – это не про упрямое отрицание или стремление к разрушению, а про безудержную энергию в творчестве, постоянный поиск свободы и возможности выразиться, выход за рамки привычных устоев и канонов музыки, моды, изобразительного искусства. Это многообразие мировой культуры панка мы и отразили в экспозиции, сделав выставку-погружение с интерактивными экспонатами, VR-залом, большим количеством архивных материалов, экспонатов из частных коллекций и мощным кураторским составом».

Борис Барабанов, куратор: «Сейчас, наряду с определением музыкального направления «панк», появляется определение человека, который совершил нечто выходящее за рамки. Поэтому, условный Валерий Чкалов, пролетевший под мостом на самолете, или мэр города Рейкьявик Гнарр – это все панки. Когда мы видим какой-то поступок человека, не обязательно имеющего отношение к музыке или современному искусству, поступок, выходящий за рамки, нарушающий границы, мы называем его панком. Здесь нет никаких возрастных или других ограничений. В рамках нашей выставки мы говорим только об этом. Это некий акт отрицания устоявшихся границ и акт экспрессии, акт самовыражения, выражения своих эмоций».

Создателями и продюсерами выставки стали основатель и генеральный директор бюро Planet9 Агния Стерлигова и управляющий партнер Planet9 Александр Кармаев, известные своими выставками «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов. Выставка-путешествие» и «Первая позиция. Русский балет». В составе кураторской группы над экспозицией работали музыкальный критик и радиоведущий Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская. Консультировали кураторскую группу вдова Егора Летова Наталья Чумакова, вдова Андрея Панова Ольга Король-Бородюк и художник-график, автор книги «Хулиганы 1980-х» и одноименной выставки Миша Бастер.

Выставка стартует 2 марта и продлится до 31 мая

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