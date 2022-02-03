Парфюмер Валерия НЕСТЕРОВА: «Аромат – это эмоции»

Валерия Нестерова, парфюмер, основатель бренда «Valerie Nesterova Exclusive Perfumes», разработала более 350 ароматов, работала в коллаборациях с BMW, IKEA, Летуаль, TopShop, LACOSTE, Avon, лидер в области обучения Парфюмерии в России, владелица школы Парфюмерии в Москве уже 5 лет рассказала о своей мечте и поделилась секретами подбора парфюмерии.

– Как так получилось, что вы увлеклись парфюмерией?

– Стать парфюмером я мечтала с самого детства. Это желание возникло задолго до того, как вышел фильм «Парфюмер». У меня не было никаких склонностей и особой чувствительности к ароматам, наоборот, было понимание, что мне не нравятся парфюмы ни у мамы, ни у ее подруг, ни те, которые покупала на карманные деньги. Мне хотелось разобраться, что же такое есть в парфюмерии, чего я пока не понимаю.

– Можно ли научиться разбираться в парфюмерии? Каждый ли может развить обоняние?

– Убеждена, что каждый может развить обаяние, главное, иметь желание, интерес и любовь к делу. У меня не было никакого обоняния, когда я пришла в это направление, но любовь и интерес привели меня к тому, что я наслаждаюсь ароматами как произведениями искусства. Мне нравится, что аромат — это эмоции, с помощью правильного парфюма можно улучшить настроение, поменять взгляд на ситуацию, облегчить свою жизнь.

Обоняние орган чувств, который можно натренировать. Сейчас я продолжаю свое обучение во Франции.

– Почему вы выбрали Францию как место обучения ?

– Здесь находится институт ISIPCA, в котором я обучаюсь парфюмерии. Он находится в Версале, там же расположена осмотека, самая известная парфюмерная библиотека. Мне очень хотелось учиться тут, я стремилась разобраться в ароматах. Интересно перенимать взгляд других людей на парфюмерию, тем самым дополняя те знания, которыми владею.

– Как правильно выбрать парфюм, учитывая такое многообразие ароматов?

– Я пропагандирую такую концепцию, как парфюмерный гардероб. Это про ароматы, подобранные с учетом определенного аромавоздействия, в котором каждая нота несет определенный смысл. Такой гардероб подходит человеку и подчеркивает его уникальность.

4 базовых направления парфюма, которые должны быть у любого человека в гардеробе: для реализации в карьере и бизнесе с акцентом на древесные ноты, амбру, цитрусы; для любви и романтики, который преобладает в люксовом сегменте с акцентом на цветы, фрукты, ягоды; для мероприятий — насыщенные восточные ароматы с пряностями, например, MFK Baccarat 540; для отдыха, настроения и на каждый день — легкие цитрусовые, ягоды без сладости, акватические ноты, ноты зеленой свежести.

– В своём блоге вы часто оперируете такими понятиями, как «парфюмерная экспертность» и «парфюмерная грамотность»?

– Парфюмерная экспертность — это про человека, который имеет развитое обоняние и пользуется им при подборе парфюма.

Парфюмерная грамотность — это про уместность использования парфюма, про преимущество, которое получаешь через правильно выбранный аромат. Например, когда идешь на встречу с друзьями и понимаешь, что не будешь наносить сладкий парфюм, а нанесешь цитрусовый аромат типа Herba Fresca от Aqua Allegoria GUERLAIN, сразу чувствуешь больше эмоций и настроение становится легким и драйвовым.

Мы знаем, что у вас есть своя школа парфюмерии, можете рассказать об этом подробнее? На кого ориентированы занятия? Школа парфюмерного искусства, мой онлайн-проект, в котором есть ключевой продукт — базовый курс «Эксперт парфюмерии». Он рассчитан как на любителей, так и на тех, кто желает освоить профессию парфюмера. Курс включает в себя раздаточный материал — набор парфюмера, 30 нот, 10 парфюмерных композиций — все для того, чтобы знать, из чего состоит парфюм.

– Расскажите про вашу систему преподавания?

– Первый этап обучения — это развитие обоняния. Когда оно развито, ты можешь глубже путешествовать внутри парфюма, определять ключевые ноты, аккорды, понимать его аромавоздействие, дальше подбирать парфюмерные гардеробы для других людей. Через этот инструмент можно реализовываться в парфюмерии, в качестве эксперта парфюмерии.

– На ваш взгляд, связан ли характер человека с выбором аромата?

– Конечно, связь есть. Я говорю: «Скажи какой аромат тебе нравится, я скажу какой ты».

Мы неосознанно выбираем парфюмы. А я потом могу расшифровать, какими чертами характера обладает человек, что сейчас важно в его жизни. Например, плотные насыщенные, глубокие запахи выбирают интроверты, погруженные в себя люди, а задорные цитрусовые ароматы — экстраверты, коммуникабельные, легкие на подъем.

– Как интересно! Никогда об этом не задумывалась. Валерия, поделитесь с нашими читателями парфюмерными трендами этого сезона?

– Первый тренд парфюмерии на данный момент — это онлайн-магазины, 85 процентов людей покупают парфюм онлайн.

Второй — связан с разработкой нового необычного ароматического сырья для парфюмеров, которые, соединяя в композиции, формируют новые ароматы. Появляются необычные мускусы, необычные сочетания нот- морковных, грибных или томатных внутри аромата.

Следующий тренд — благополучие (wellness, wellbeing). В период пандемии человеку захотелось ощущать себя в повседневной жизни расслабленным и удовлетворенным, появились ароматы с матчей, древесные, цитрусовые свежие ноты с чистотой. Еще одна современная тенденция — это уникальность и подбор индивидуального гардероба ароматов.

Популярно сейчас изучение парфюмов, это также своеобразное веяние моды.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.