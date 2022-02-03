Кругосветов, Пелевин и Павленский — в длинном списке «Нацбеста»

Литературная премия «Национальный бестселлер» объявила результат работы номинаторов 2022 года, которым было предложено выдвинуть наиболее значительные прозаические произведения, созданные на русском языке и вышедшие в 2021 году или известные им в рукописи.

В лонг-лист вошли 47 произведений от 45 авторов, среди которых книга питерского писателя Саши Кругосветова «Счастье Кандида», «Transhumanism Inc» Виктора Пелевина, «Столкновение» Павла Павленского, «Саша, привет!» Дмитрия Данилова, «Болван да Марья» Даниэля Орлова, «Плохая жена хорошего мужа» Александра Снегирёва, «Бубуш» Юлии Кисиной, «Пустота Волопаса» Егора Фетисова, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского.

Также организаторы объявили состав Большого жюри премии, которое определит короткий список финалистов. В него вошли 20 человек.

Ответственным секретарем премии «Национальный бестселлер» с 2021 года является известный литературный критик Владислав Толстов.

«Конкурс, в общем, получился как всегда разнообразный, необычный, с массой интересных текстов. Настолько разных, что даже не буду сокрушаться по поводу хороших романов, которые вышли в 2021 году, но мы их не дождались в «Нацбесте»», — прокомментировал состав лонг-листа ответственный секретарь Владислав Толстов.

Короткий список и состав Малого жюри будут объявлены в первой декаде апреля. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 29 мая.

Лонг-лист премии на сайте «Национальный бестселлер» по предложенной ссылке.

Олег БУГАЕВСКИЙ

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