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ДомойМоскваПарк аттракционов «Орион» на ВДНХ открывают новый летний сезон

Парк аттракционов «Орион» на ВДНХ открывают новый летний сезон

editor
By editor
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парк-орион-вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

Во второй половине апреля ВДНХ традиционно станет центром летнего отдыха москвичей и туристов. Этот сезон в семейном тематическом парке «Орион» обещает быть особенно зрелищным и ярким. Пять уличных аттракционов заработают в день открытия летнего сезона. Гости смогут прокатиться на «Астродроме», «Лунном экспресс», «Торнадо», «Вальсе часов» и «Аэротакси».

Весь сезон в «Орионе» будут работать 12 фуд-траков, предлагающих самые популярные лакомства. Среди них — мороженое — от классических пломбира и сорбетов до необычных вкусов, чуррос — хрустящий испанский десерт с разнообразными топпингами, корн-доги — аппетитные колбаски в хрустящей кукурузной панировке.

Этим летом в парке «Орион» отметят Всемирный день мороженого, День воздушной гимнастики, Всемирный день защиты детей, День молодежи России и другие праздники. Для гостей проведут выступления кавер-групп, акции «Поймай заряд» и «Лента желаний», а также предложат пройти по «Экстремальному» и «Семейному» маршрутам.

Особой популярностью у гостей парка «Орион» продолжит пользоваться канатная дорога «Воздушный трамвай» — самая длинная в Москве, ставшая настоящим хитом прошлого сезона. Аттракцион позволяет насладиться панорамными видами ВДНХ с высоты 32 метров, проехав 769 метров над зелеными аллеями и наслаждаясь обзором на легендарные памятники советской архитектуры. Кабинки канатной дороги напоминают космические аппараты из произведений писателя Кира Булычева.

Лето в «Орионе» будет насыщенно и интерактивными развлечениями во всесезонных локациях. Театр сказок пригласит юных гостей на спектакли, где можно не только наблюдать за действием, но и стать участником представлений вместе с Драконычем и его друзьями. В «Доме страхов» ребятам предложат пройти по заброшенным коридорам, сразиться со страхами и заточить их на дне колодца.

В «Школе спасателей» юные гости смогут попробовать себя в роли настоящих супергероев. В интерактивной игровой форме ребята научатся управлять космическим шаттлом, разгадывать головоломки, справляться с опасностями и работать в команде.

В летнем сезоне в «Орионе» появятся три новые зоны. «Детская» — специально для самых маленьких посетителей, с каруселями, электромобилями и аттракционами. «Семейная» — место, где дети и взрослые смогут весело провести время вместе. «Экстремальная» — для молодых посетителей, которые любят острые ощущения. Также откроются четыре комплекса аркадных аттракционов.

Узнать актуальную информацию о работе аттракционов и предстоящих мероприятиях и приобрести билеты можно в двух информационных центрах, которые работают на территории парка, а также на сайте.

В 2024 году «Орион» посетили более 1,25 миллиона человек. В этом году организаторы готовят еще больше событий и развлечений, чтобы сделать отдых на ВДНХ незабываемым.

Согласно принятой стратегии развития ВДНХ, до 2030 года число аттракционов в парке «Орион» увеличится более чем в три раза.

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