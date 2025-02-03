Инновационный дизайн, русский стиль и искусство 21 века на выставке «Россия – любовь моя» Гохрана России в ГИМ Москвы

Художник, изобретатель и ювелир из Екатеринбурга Виктор Моисейкин представил на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) коллекцию украшений «Русский бал» и арт-объект «Птица счастья», выполненные в технике «Вальсирующее сияние» (Waltzing brilliance©) и поделился вдохновляющим опытом участия в международных выставочных и фэшн-проектах в прошедшем году. Презентация состоялась на конференции Гохрана России и ГИМ.

Инновации и дизайн

Приходилось ли вам видеть украшения с надежно закрепленными, но тактильно подвижными камнями, которые играют даже при минимальном освещении? Идея инновации Виктора Моисейкина заключается в уникальной конструкции закрепки, архитектура которой с двумя базовыми точками соприкосновения напоминает технику вращения балетных танцовщиц и вдохновлена русским балетом. В международном профессиональном сообществе Waltzing brilliance© признана выдающимся достижением 21 века, не имеющим аналогов в мире. Изобретение позволило российской ювелирной школе выйти на высокий технологический уровень — закрепка позволяет воплощать любые идеи без ограничений. Но самое главное — украшения в этой технике невозможно повторить.

О международных проектах

«Наша культура и дизайн – часть мировой культуры. Невозможно ее игнорировать», — убежден Виктор Моисейкин.

В прошедшем году он поддержал идею «Урал – это модно!» и в сентябре принял участие в международном проекте U`FASHION в Екатеринбурге с концептуальной коллекцией шармов для обуви. Яркие шармы из серебра в форме ящерицы и репейников посвящены мифологии уральского региона. Модные аксессуары демонстрировались на подиуме вместе с коллекциями международных и уральских дизайнеров.

Следующая громкая международная премьера состоялась в мировом центре цветных драгоценных камней Таиланде на юбилейной 70-й выставке Bangkok Gems & Jewelry Fair. Здесь Виктор Моисейкин представил новый и неожиданный для своей аудитории арт-проект Gems Сouture, а себя — в роли «ювелирного кутюрье». Уникальность этого творческого эксперимента состоит в умении мастера работать с цветом и формой, органично сочетать оттенки драгоценных камней, создавать особенные «платья для камня». Проект Gems Сouture от ювелира из России стал сенсацией и в настоящее время привлекает ценителей авторского дизайна со всего мира.

На международной выставке Jewellery & Gem World в Гонконге в сентябре Виктор Моисейкин представлял свои коллекции среди топ-15 дизайнерских брендов мира и экспонировал на стенде украшения в русском стиле «Русский бал» и концептуальную линию «Музыка цвета».

Коллекция «Русский бал» с бриллиантами и голубыми турмалинами параиба знакомила аудиторию с традицией зимних костюмированных балов во времена императорской России XIX века. В ярких подвесках «Музыка цвета» ювелир воплотил феномен синестезии. Цветовая палитра драгоценных камней в украшениях из этой коллекции вдохновлена изысканным звучанием классических музыкальных произведений.

В октябре Виктор Моисейкин эффектно представил русское ювелирное искусство на Фестивале русской культуры в Гонконге. Гости авторской выставки восхищенно любовались изысканными миниатюрами в форме цветов, камнерезными композициями в виде животных, коллекционными пасхальными яйцами в стиле Фаберже из уральских самоцветов, скульптурными и великолепно выполненными.

Выставка стала заметным культурным событием, ее посетили генеральный консул России в Гонконге г-н Анатолий Каргаполов, представители международного бизнеса и редакторы местных деловых и глянцевых изданий.

В ноябре на самой представительной международной выставке в Китае China International Import Expo Виктор Моисейкин устроил эффектный шоу-показ ювелирного искусства уральского региона. Роскошные украшения и камнерезные миниатюры в стилистике Фаберже были представлены на стенде Свердловской области вместе с символичными золотыми слитками. В дни работы выставки о ювелире из России рассказывали китайские телеканалы KankaNews и CIIE, а украшения с уральскими самоцветами в эфирах демонстрировали редакторы глянцевых изданий и фэшн-блогеры.

Драгоценности на Sotheby’s

Без ложной скромности хочется отметить, что Виктор Моисейкин в настоящее время успешно представлен на торговой онлайн-площадке Buy Now Marketplace аукциона Sotheby’s в категории современного европейского ювелирного искусства. В разделе люксовых украшений можно увидеть кольца и серьги с бриллиантами, сапфирами, аквамаринами, рубеллитами и жемчугом из коллекций «Винсент» и «Цветущий миндаль».