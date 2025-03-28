В Государственном Дарвиновском музее представлена выставка «Черный континент или путешествие по разноцветной Африке»

Выставка – первая столь масштабная экспозиция, посвящённая такому интересному, одновременно далёкому и близкому нам континенту. Африка – это антропология, этнография, кладезь ритуальных обычаев, богатство культур и языков, разноцветье костюма и одежды. В Африке можно найти как пустыни, так и дивной красоты реки и водопады, озёра и моря. В Африке есть всё.

Животный и растительный мир Африки очень богат. Немало познавательного предлагается узнать об обитателях саванн и пустыни, природно-ландшафтных заповедников и высокогорного пейзажа. Многие из животных, обитающих в Африке, занесены в Красную книгу. Выставка не только яркая и действительно разноцветная, но и познавательная, что очень характерно для Дарвиновского музея. На ней можно не только увидеть редких представителей фауны, но и узнать, в каких условиях и каким образом и способами они обитают на родном континенте. Трубкозубы, сурикаты, дикдик, сервал – всё это в экспозиционном зале наряду с красивейшими бабочками и птицами. А ещё не лишним будет совершить и лингвистический экскурс, узнать, какие значения разные народы придавали слову «Африка».

Африку изучали многие учёные мира, о них представлена информация. Бывали в Африке и русские учёные, например, великий генетик, селекционер Николай Вавилов, доктор медицины Василий Юнкер, больше 11 лет проживший в Центральной Африке. Изучение этнографии, топографические съемки, дневники, коллекции – его наследие и вклад в исследование африканского континента. Африка – очень разная и очень интересная – стала намного ближе, ибо представлена она во всей красе и разнообразии.

Марина АБРАМОВА