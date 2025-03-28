РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Государственном Дарвиновском музее представлена выставка «Черный континент или путешествие по разноцветной...

В Государственном Дарвиновском музее представлена выставка «Черный континент или путешествие по разноцветной Африке»

editor
By editor
33
африка - дарвиновский музей
Фото © пресс-служба музея

Выставка – первая столь масштабная экспозиция, посвящённая такому интересному, одновременно далёкому и близкому нам континенту. Африка – это антропология, этнография, кладезь ритуальных обычаев, богатство культур и языков, разноцветье костюма и одежды. В Африке можно найти как пустыни, так и дивной красоты реки и водопады, озёра и моря. В Африке есть всё.

Животный и растительный мир Африки очень богат. Немало познавательного предлагается узнать об обитателях саванн и пустыни, природно-ландшафтных заповедников и высокогорного пейзажа. Многие из животных, обитающих в Африке, занесены в Красную книгу. Выставка не только яркая и действительно разноцветная, но и познавательная, что очень характерно для Дарвиновского музея. На ней можно не только увидеть редких представителей фауны, но и узнать, в каких условиях и каким образом и способами они обитают на родном континенте. Трубкозубы, сурикаты, дикдик, сервал – всё это в экспозиционном зале наряду с красивейшими бабочками и птицами. А ещё не лишним будет совершить и лингвистический экскурс, узнать, какие значения разные народы придавали слову «Африка».

Африку изучали многие учёные мира, о них представлена информация. Бывали в Африке и русские учёные, например, великий генетик, селекционер Николай Вавилов, доктор медицины Василий Юнкер, больше 11 лет проживший в Центральной Африке. Изучение этнографии, топографические съемки, дневники, коллекции – его наследие и вклад в исследование африканского континента. Африка – очень разная и очень интересная – стала намного ближе, ибо представлена она во всей красе и разнообразии.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Парк аттракционов «Орион» на ВДНХ открывают новый летний сезон
Следующая статья
«Мёртвые души» вновь в цене

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru