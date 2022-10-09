Паша Руденко представил свой новый трек «Хороший, плохой, злой»

Хороший плохой злой — новый сингл Паши Руденко, получившего известность после выступления на шоу «Песни на ТНТ». Изящная мелодическая линия, характерные тексты и харизматичный мужской тембр — всё вновь на месте.

В качестве саунд продюсера трека выступил Макс Чай Ван Себи, известный по работе с Loboda, Gayazov Brothers и другими.

Именно так должен звучать поп-рок бенгер сегодня: эмоционально, сексуально, наполнено.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.