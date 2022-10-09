Паша Руденко представил свой новый трек «Хороший, плохой, злой»

Хороший плохой злой — новый сингл Паши Руденко, получившего известность после выступления на шоу «Песни на ТНТ». Изящная мелодическая линия, характерные тексты и харизматичный мужской тембр — всё вновь на месте.
В качестве саунд продюсера трека выступил Макс Чай Ван Себи, известный по работе с Loboda, Gayazov Brothers и другими.
Именно так должен звучать поп-рок бенгер сегодня: эмоционально, сексуально, наполнено.
Трек доступен на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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