Паша Руденко представил свой новый трек «Хороший, плохой, злой»

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Хороший плохой злой — новый сингл Паши Руденко, получившего известность после выступления на шоу «Песни на ТНТ». Изящная мелодическая линия, характерные тексты и харизматичный мужской тембр — всё вновь на месте.

В качестве саунд продюсера трека выступил Макс Чай Ван Себи, известный по работе с Loboda, Gayazov Brothers и другими.

Именно так должен звучать поп-рок бенгер сегодня: эмоционально, сексуально, наполнено.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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