Отчаянье, ненависть и перерождение в новом клипе CHRISTINA SIBERIAN «Отпусти меня»

Состоялись съемки нового клипа Christina Siberian. В скором времени певица представит видео на композицию «Отпусти меня».

Зрителям предстоит погрузиться в тревожный мир душевных переживаний девушки, которая мучается в абьюзивных отношениях. День за днем она теряет себя, но в итоге находит способ вырваться из замкнутого круга…

Чтобы отснять сюжет, родившейся в голове у Кристины при первом же прослушивании готового трека, понадобилось 14 часов непрерывной работы, специальный реквизит, несколько локаций и даже смирительная рубашка…

«В клипе будут показаны все психологические стадии, которые проходит нежная девичья душа, понявшая, что ее обманули, — рассказывает артистка, — горе и отчаяние, отрицание и ненависть, равнодушие и, наконец, — женская самодостаточность.

Мы долго готовились к этим съемкам, так как нам нужны были определённые интерьеры, отражающие эмоции женщины в разные периоды. Например, зеркала: по сюжету, романтичная особа в абсолютно белой комнате смотрит в белое зеркало, а через некоторое время, станов жёсткой и самостоятельной, героиня — бросает взгляд на себя в такое же, но уже черное зеркало, находясь в комнате с абсолютным чёрным интерьером».

Между этими кадрами зрители увидят сцену отчаяния, которую снимали в психбольнице. Для этого Кристине Сибериан, самостоятельно исполнившей главную роль, пришлось примерить на себя необычный образ: «Я облачилась в смирительную рубашку и провела в белой комнате с мягкими стенами порядка трех часов, чтобы войти в образ. Там не было окон, горел холодный больничный свет, а помещение не отапливалось. Я замерзла и мне было очень тяжело сидеть с завязанными руками, нельзя было почесать нос, отбросить волосы от лица или элементарно поправить бюстгальтер…».

Клип снимался в четырех разных локациях, на отдых было лишь время, отведенное на дорогу между ними. Заключительной точкой съемок стал театр. Именно там была разыграна сцена восстановления женской самооценки после разрушающих отношений.

«В этом месте я находилась с танцорами, для которых были подобраны удушающие канаты, сковывающая движения одежда, грим для создания заплаканных глаз и прочее. Мне помогала команда суперпрофессионалов: режиссёр, ассистенты, осветители, танцоры, гример — все просто гении своего дела! Каждый дубль был круче следующего», — поделилась артистка.

Что получилось по итогу, можно будет увидеть уже 20 сентября. Премьера клипа «Отпусти меня» состоится на видеохостингах ВКонтакте, RuТube, YouТube, на официальных каналах певицы, а также на федеральных музыкальных телеканалах страны.

Фото — В. ШИРЯЕВ

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