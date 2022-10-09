Cooper Phillip дала свой первый большой концерт в Москве

В концертном зале Моспродюсер состоялся большой сольный концерт певицы Карины Купер, также известной как Cooper Phillip. Концертная программа вечера была разделена на несколько блоков. Поклонники певицы смогли услышать ее главные хиты вживую, насладиться хореографическими постановками, а также почувствовать теплую атмосферу. Каждый, кто пришел на концерт, оценил профессионализм и всю мощь голоса Карины, а также уровень подготовки . Девушка не только пела, но и исполняла хореографию вместе с танцорами.

Со сцены прозвучали главные хиты Cooper Phillip — «Not Perfect», «Masterpiece», «Walk A Mile», «Планета», «Невыносимо» и другие. Поддержали выступление певицы ее друзья и коллеги по цеху — TONI, Ильхом Тагиров, Саша Будникова, хиты которых также прозвучали со сцены в этот вечер.

Этот концерт стал по-настоящему особенным, ведь каждый из присутствующих смог лично поговорить с Кариной, сделать памятные снимки и просто обнять любимого артиста. Гости признаются, что музыка певицы делает с ними что-то особенное, и почувствовать это дано далеко не всем.

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