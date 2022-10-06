В Курске появится новый эко-парк, разработанный молодыми архитекторами

4 октября в Курске состоялась защита проектов Всероссийского Хакатона «Города». Молодые архитекторы и урбанисты со всей страны представили экспертам и администрации свои проекты благоустройства центра дополнительного образования детей и взрослых «Эко-Парк» в г. Курске. Проект команды-победителя будет реализован до 2026 года.

Хакатон «Города» — это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов. Организатором является Роскультцентр (Росмолодежь.Креатив). В 2022 году региональные сессии проекта также прошли в Псковской и Новосибирской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

С 30 сентября 8 молодых архитекторов и урбанистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Белгорода и Курска под руководством профессора кафедры Градостроительства МАРХИ, члена Союза художников России Сергея Муратова и члена Союза архитекторов России Екатерины Мунарес исследовали территории, изучали пожелания местных жителей и разрабатывали свои проекты благоустройства на территории “Эко-Парка” на улице Никитская.

В экспертное жюри вошли:

Анна Коновалова, старший советник Губернатора Курской области;

Сергей Чернов, председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области, главный архитектор Курской области;

Ирина Аникеева, председатель комитета архитектуры и градостроительства г. Курска;

Екатерина Орлова, специалист Центра компетенций Курской области;

Наталья Сорокина, преподаватель Курского государственного политехнического колледжа.

На защиту перед профессиональным сообществом и администрацией города было представлено два проекта. Оба были направлены на сохранение территории в первозданном виде, но в ландшафт интегрировали детские и фестивальные площадки, здания, указатели, экотропы, амфитеатр и многое другое.

Победителем стал проект «Быль», который показался экспертам более детально проработанным. Разработавшая его команда в лице Ольги Калайковой, Полины Белоусовой (Санкт-Петербург), Константина Козлова (Москва), Регины Сарваровой (Уфа) получит экспертную поддержку и примет участие в церемонии награждения.

«Территория эко-парка уникальна для Курска — это расположенный недалеко от центра большой массив с крутым рельефом, разными по функционалу площадками и прекрасным видом на город. Все работы участников хакатона, которые мы увидели, по-своему уникальны , один из проектов отличается особым внимаем к личности Вакулина. Все пространства оцениваются через призму его личности. Во втором проекте упор сделан на идентичность места через русские народные сказки. В зданиях, сооружениях, малых архитектурных формах появляются отсылки к народности», — отметила Анна Коновалова, старший советник Губернатора Курской области.

«В этом году благодаря Хакатону “Города” в пяти регионах нашей страны появятся новые современных городские пространства, которые станут точками притяжения для креативной молодежи. Все участники хакатона получили бесценный опыт работы над реальными архитектурными объектами под руководством опытных кураторов в командах, объединившей молодых специалистов со всей страны. Мы благодарны всем, кто помогал в работе над этим проектом: администрации регионов, архитектурному сообществу, нашим кураторам и, конечно же, участникам, которые представили действительно инновационные идеи развития территорий», — говорит Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта хакатон «Города».

Хакатон «Города» является проектом трека Росмолодёжь.Креатив.

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