В Калининграде открыли памятный знак РГО калининградскому географу Геннадию Федорову

Русское географическое общество устанавливает в регионах России именные знаки выдающимся географам. 16 декабря Калининградское областное отделение РГО, Музей Мирового океана и БФУ им. И. Канта открыли такой знак выдающемуся калининградскому ученому, заслуженному деятелю науки РФ и почетному члену РГО Геннадию Михайловичу Федорову. Торжественное открытие состоялось в историческом корпусе БФУ им. И. Канта на ул. Университетской.

Геннадий Федоров в 1972 году окончил географический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «Географ» с присвоением квалификации «экономико-географа». После окончания аспирантуры в 1975 году, защитил кандидатскую, в 1987 году – докторскую диссертацию. С 1972 года работал в Калининградском государственном университете, где прошел путь становления как выдающийся ученый и организатор науки, в 1994-1998 гг. возглавляя университет в качестве ректора.

«Мы открываем памятный знак человеку, который многим из нас привил любовь к науке и родному краю. Геннадий Михайлович Федоров занимался исследованием региона, был видным знатоком Калининградской области. Возглавляя Калининградское отделение РГО, он объединял географов, историков, краеведов, большая часть которых сидела за партами его университетской аудитории. Открывая знак РГО, мы отдаем дань уважения его заслугам и сохраняем память для современных поколений исследователей», – говорит генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Труды Геннадия Михайловича известны далеко за пределами нашей страны. Разработанные им методики социально-экономических исследований были востребованы учеными-обществоведами в области социально-экономической географии, геодемографии, геополитики, а результаты неоднократно воплощались в практике регионального управления. Геннадий Михайлович был замечательным популяризатором географии. «Знаешь ли ты Калининградскую область» – это книга известна всем, кто впервые знакомился с Янтарным краем. Геннадий Михайлович Федоров – создатель научной школы географов-обществоведов в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Больше всего он хотел, чтобы его дело продолжали многочисленные ученики, что, без сомнения, исполняется.