Павел Музыка рассказал о цифровой зрелости университетов

3 августа «Иннополис» организовал открытый вебинар для вузов «Актуальные вопросы оценки цифровой зрелости университетов». Специалисты по цифровой трансформации в бизнесе, образовании и госуправлении рассказали о методике оценки цифровой зрелости, ее применении при разработке или актуализации стратегии цифровой трансформации. Среди слушателей вебинара - ректоры, проректоры и руководители, выполняющие функции CDTO в вузах.

Павел Музыка, генеральный директор ИОТ-университета, главный архитектор Modeus, отметил: «Я считаю, цифровая трансформация является неизбежной для всех сфер деятельности. Университеты здесь не являются исключением. Но так же, как и в других сферах, цифровая трансформация возможна только тогда, когда основная деятельность готова к этому. В случае университетов ключевым вопросом становится гибкость образовательной модели. Возможность быстро включать в учебный процесс наработки и инструменты, доказавшие свою эффективность, наравне с исключением неэффективных подходов, становится конкурентным преимуществом. Это является и ключевым вызовом для многих университетов. Ведь необходимо пройти по лезвию бритвы, сохранив с одной стороны традиции и лучшие наработки, добавив, с другой стороны, необходимое количество степеней свободы в процессы для быстрой адаптации к меняющимся условиям и технологиям. Те университеты, которые найдут этот баланс и выиграют в конкурентной борьбе за талантливых абитуриентов».

В своем выступлении Павел Музыка рассказал, как ИОТ-университет разрабатывает стратегии цифровой трансформации для университетов совместно с командами развития вузов:

«Первый блок это анализ развития университета и выбор приоритетных направлений развития. Далее – модель диагностики зрелости цифровой трансформации и гибкости образовательной модели университета. Также важна работа университета над целевой образовательной моделью – каков будет путь студента, как строится модель управления университетом в новой образовательной парадигме, какие и как будут созданы или изменены бизнес-процессы, какими цифровыми решениями будут поддержаны эти изменения. Из этого возникает сборка программы развития, когда уже можно оценить бюджет реализации и контрольные показатели.

Не так давно мы на митапе ИОТ-университета обсуждали подходы к исследованию и управлению опытом студента, сегодня я обращу ваше внимание на методику «Карта пути студента», общепризнанного стандарта которой нет, но ключевые блоки понятны. Карта позволяет иллюстрировать концепцию образовательной модели университета, а коллективное ее проектирование позволяет получить целостное понимание образовательной части и внеобразовательных активностей студента. Это хорошо проявляет сильные стороны университета и зоны роста. Здесь важно на старте собрать аналитику целевой аудитории и аналитику образа выпускника (модель компетенций или структура образовательных результатов). Затем разложить планируемые результаты по времени и запланировать, за счет каких мероприятий этих результатов можно достичь.

Важно, на наш взгляд, описать подробно действия студента, в том числе его действия по принятию решений о будущей образовательной траектории. Конечно, важно предусмотреть сервисы обеспечения этих результатов - от цифровых до инфраструктурных. С точки зрения цифровой зрелости университета именно здесь становится понятно, какие сервисы должны быть цифровыми».

Спикерами мероприятия также выступили Сергей Пилипенко, ведущий эксперт Университета Иннополис, преподаватель программы «Управление цифровой трансформацией образовательных организаций», Павел Голосов, директор Института общественных наук, руководитель Центра цифровых решений и искусственного интеллекта РАНХиГС, Артём Мовсесян, бизнес-консультант, эксперт по разработке и внедрению стратегий, управлению изменениями и цифровой трансформации бизнеса РАНХиГС, Александр Ожаровский – консультант, бизнес-тренер, эксперт Центра цифровых решений и искусственного интеллекта РАНХиГС.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.