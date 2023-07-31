Опыт студента: зачем студенту университет, как он относится к сервисам и среде

28 июля ИОТ-университет провел онлайн-митап – дискуссию посвятили исследованию феномена опыта студентов. Истории вопроса исследования поведения – более 100 лет, но лишь недавно эта тема стала рассматриваться с точки зрения управления поведением. Знаем ли мы, чем занимаются студенты в университетах? Как они реагируют на сервисы и образовательные модели университета? С точки зрения качественной обратной связи все это остается пока больше вопросом, чем общепринятой практикой, как было сказано на старте дискуссии.

По идее, ничего не зная про студентов и аудиторию, мало что толкового можно сделать, как говорили спикеры митапа. Тем не менее, так называемое соучаствующее проектирование со студентами является пока больше гипотезой, чем стандартом взаимодействия.

Ульяна Раведовская, директор Школы образования ТюмГУ об оценке студентом качества образовательного процесса:



«Вряд ли студент готов дать обратную связь про качество работы преподавателя – у него нет пока знаний для этого. Преподаватель более эксперт, надо признать. Что же мы хотим от студента? Субъективное впечатление студента все же определяет, что будет происходить. Люди игнорируют дизайн, который игнорирует людей – это справедливо и по отношению к образованию. Тут, на мой взгляд, вполне применимы методы исследования из дизайна мышления».

Дарья Гриц, директор по цифровизации образования МФТИ обратила внимание на то, какой запрос получает университет от бизнес-среды к университету:

«Важно понимать студента как субъекта, а не потребителя. Но перейти от одной позиции к другой не так-то просто. Мы поставили себе цель к этому прийти. Если сейчас мы найдем способ управлять этим опытом, и люди почувствуют, то их запрос удовлетворен, то изменения возможны лишь в сотворчестве и обратной дороги не будет. Это будет влиять на нормативную базу, на то, как рынок устроен».

Михаил Свердлов, ex-директор по развитию онлайн-университета SkyPro, консультант по продуктовому подходу и аналитике в образовании, автор Telegram-канала «Образование, которое мы заслужили» акцентировал внимание на разнице парадигмы коммуникаций и принятия решений преподавателей и студентов:

«Студенты – клиенты, они пришли за образовательным продуктом. И даже самые лучшие вузы пока плохо понимают портрет пользователя, начиная с определения цели поступления именно в этот университет. Посмотрите на это исследование мотивации, например – «для работы нужна корочка» тоже имеет место. 39 %, по моим данным, твердо уверены, что высшее образование – твердый фундамент для построения карьеры. 77 % выбирают те вузы или колледжи, где готовят к будущей работе. При этом предложение университетов не всегда совпадает с тем, что думают об университете и своей траектории студенты и абитуриенты. Нас спрашивают, зачем университету отслеживать трудоустройство выпускника? Это вопрос, какие KPI ставит себе университет и насколько они совпали с намерениями пользователей, которым нужна профессия, которая потом будет их кормить».

Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию НИУ ВШЭ, директор Центра социологии образования НИУ ВШЭ, отметил:

«Часто слышу такую фразу – «студент не тот пошел». Хотя результаты ЕГЭ растут, вроде бы. В чем проблема? Кто-то ссылается на теорию поколений, кто-то на отсутствие мотивации. На самом деле, наши исследования показали, что люди выбирают пути прокачки навыков, которые потом конвертируются в зарплаты. Наши студенты – последователи трансформационной модели, им нужны изменения. При этом профессуру раздражают их модели поведения, когда студенты готовы хорошо учиться и «заточены» на оценки, а другие – требуют сотворчества и к оценкам относятся без особого почитания. И это история не только в элитарных вузах, это пришло и в массовые университеты. Мне кажется, важно плотнее знакомить студентов и профессуру – объясняя друг другу их интеллектуальные позиции»

Слушателей митапа интересовали конкретные метрики, методики исследований и вовлечения в деятельность. Александр Елисеенко, лидер практики управления изменениями ИОТ-университета и модератор митапа, подытожил дискуссию следующим образом:

«Дискуссия у нас получилась крайне насыщенной и многосторонней. Мы обсудили подходы к работе со студенческим опытом, обратили внимание на то, что в современном университете нельзя не работать с этой сущностью, если есть цели наращивать конкурентное преимущество университета. Но для того, чтобы эффективно работать со студенческим опытом, его необходимо воспринимать как объект управления, проектировать и профессионально исследовать. Я считаю, что диалог исследователей, разработчиков образовательных продуктов и университетских программ, практиков и консультантов крайне важен, и как показывает наш митап, бесконечно продуктивен! Оказывается, большая часть студентов приходят в университет с целью конвертировать усилия в хорошую карьеру, что не всегда принимается университетским сообществом и преподавателями. Это приводит к ситуации, когда ожидания обеих сторон и действия по реализации образования не совпадают – «студенты не те, профессоры не про то мне рассказывают». Это один из примеров, когда знание о студентах, их целях и ожиданиях напрямую влияет на необходимость изменить образовательный опыт студентов и проектировать его, исходя из многих не всегда согласованных между собой потребностей. И повторюсь - опыт студента, с нашей точки зрения, важный элемент системы управления образовательной моделью».

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