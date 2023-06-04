ПЕНЗА: На Соборной площади прошёл фестиваль колокольного звона «За Веру и Отечество»

27 мая 2023 года на Соборной площади г. Пензы прошёл пасхальный фестиваль колокольного звона «За Веру и Отечество», в рамках которого от Богоявленского храма до Спасского кафедрального собора города прошел общегородской крестный ход. На время фестиваля в Пензу доставили ковчежец с частью Пояса Пресвятой Богородицы и икону святого благоверного князя Александра Невского. Крестный ход сопровождался колокольным звоном мобильных звонниц.

Фестиваль «За Веру и Отечество» был организован Пензенской епархией Русской Православной Церкви при поддержке Благотворительного фонда памяти Преподобной Евфросинии Московской и Правительства Пензенской области. Цель мероприятия - укрепление гражданского единства, возрождение и развитие традиций православного колокольного звона.

Это событие можно назвать поистине историческим – два главных храма Пензы – Спасский кафедральный собор и Богоявленский храм в этот день символически соединились между собой общегородским крестным ходом со святынями – Поясом Пресвятой Богородицы, которая было привезена из Северной столицы и иконой святого благоверного великого князя Александра Невского. Так совпало, что именно 27 мая отметил 320-летие Санкт-Петербург. Это не случайно – Пенза и Петербург исторически связаны между собой общей историей и общей культурой – сам Спасский кафедральный собор - тому свидетельство, он построен по подобию Казанского собора в Санкт-Петербурге.

У Спасского кафедрального собора жители и гости Пензы услышали различные мелодии колокольного звона, которые звучали на самой высокой колокольне в городе – ее высота со шпилем и крестом составляет 82,5 метра. Особый набор и сплав колоколов Спасского собора, а также уникальные акустические архитектурные особенности колокольни, позволили зрителям насладиться кристально чистым звучанием.

С колокольной концертной программой выступил руководитель Московской Школы Звонарей Илья Дроздихин, Для слушателей концерта была организована видеотрансляция в реальном времени на большой экран, чтобы гости смогли в мельчайших подробностях увидеть работу мастера. Гости фестиваля узнали об особенностях исполняемых звонов, услышали звоны Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря, Московские, Ростовские, Архангельские и многие другие звоны. Изюминкой концертной программы стало исполнение звона «Торжество Православия», специально составленного для колокольни собора. Для всех желающих был организован мастер-класс по колокольному звону. Прошедшие мастер-класс на малой учебной звоннице получили сертификаты Московской Школы Звонарей.

«Мы сегодня привезли в Пензу концертную программу с самыми знаменитыми звонами России — ту золотую классику, которая бережно была сохранена и передана нам нашими учителями, — рассказал Илья Дроздихин. — В Москве действует школа звонарей, и мы теперь сами передаем накопленный опыт будущему поколению звонарей. За время существования нашей школы обучение по двухмесячной полной программе прошло более тысячи человек. Также у нас действует дистанционное обучение, которое проходили в том числе и звонари из Пензы».

В ходе фестиваля в Спасского кафедральном соборе состоялась презентация выставки картин, икон и скульптур «Русь Православная» мастерской Орджоникидзе и Германа Измайловых. На экспозиции были представлены художественные картины и скульптуры православной и патриотической тематики.

В здании Духовно-просветительского центра «Спас» скульптор, художник и эксперт в области реставрации Герман Измайлов провел лекцию по реставрационному делу, а Илья Дроздихин выступил с публичной лекцией, на которой рассказал о традициях колокольного звона в России. Также для всех желающих была организована возможность посетить с экскурсией Евлампиевскую церковь-усыпальницу, где музеефицированы археологические артефакты – сохранившиеся фундаменты Соборного комплекса.

«На фестивалях, которые мы проводим, люди могут видеть работу мастеров колокольного звона на больших экранах. На протяжении всего выступления звонарей ведущий в простой и доступной форме дает объяснение, чем отличается один колокольный звон от другого, как они зарождались и изменялись, как формировались различные школы. Думаю, что традиция проведения таких фестивалей будет продолжена на благодатной Пензенской земле. И все больше людей будет приходить и узнавать для себя что-то новое о старых традициях. Искренняя благодарность Митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму и Правительству Пензенской области в лице губернатора Олега Владимировича Мельниченко». - рассказал об основных принципах организации подобных мероприятий Президент фонда памяти Преподобной Евфросинии Московской Леонид Гущин.

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