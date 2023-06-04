В Астраханском театре оперы и балеты завершился цикл мероприятий, посвященный Сергею Рахманинову

По инициативе художественного руководителя Астраханского театра Оперы и Балета Валерия Воронина 27 сезон театральный сезон порадовал зрителей масштабным проектом «Рахманинов. Антология русского гения», в котором феномен Сергея Васильевича был раскрыт как «универсального» музыканта, одинаково достигшего высот мастерства в области пианизма, дирижирования, педагогики и, конечно, композиции.

Театром были приглашены прославленные музыканты современности, лауреаты международных конкурсов чьи имена известны за пределами России: Петр Лаул и Мирослав Култышев, Илья Банник и София Бугаян, и.т.д. В программе концертов прозвучали такие произведения как: «Рапсодия на тему Паганини», «Симфонические танцы» op.45, «Концерт для фортепиано с оркестром №1 фа-диез минор,соч.1», Симфоническая поэма «Колокола» соч.35., Концерт для фортепиано с оркестром №4 соль минор, ор.40 Симфония №2 ми минор op.27, концерт-презентация из цикла «Сады гармонии» «Квартет.ру Шостакович, Рахманинов». А также театр представил премьеры двух одноактных опер Сергея Рахманинова «Скупой рыцарь» и «Алеко» на которые были приглашены солисты с ведущих театров страны.

Цикл концертов завершил концерт камерной вокальной музыки.

«Я − русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка − это плод моего характера, и потому это русская музыка», – писал Сергей Васильевич Рахманинов.

Напомним,

1 апреля 2023 года исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского композитора и исполнителя - Сергея Васильевича Рахманинова, творческая личность которого многогранна неповторимым стилем, ставшим жемчужиной классического искусства и символом русской музыки во всём мире.

проект «Рахманинов. Антология русского гения» реализовывался при грантовой поддержке, предоставленной ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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