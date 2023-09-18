Церемония открытия выставки Музея-заповедника С.В. Рахманинова в Большом зале консерватории. Татьяна Дорофеева, Юлия Пальцева и Александр Сергеевич Соколов. Фотограф Денис Рылов

С конца июля этого года в Москве проходит экспонирование передвижного выставочного проекта Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка». Выставка путешествует по столице с большим успехом, в равной степени привлекая внимание и профессионалов музыкального мира, и широкой аудитории.

Вот уже более сорока лет – то есть с момента основания – Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка» бережно сопровождает каждого желающего приблизиться к пониманию художественного мира Сергея Васильевича Рахманинова. Возрожденная Александром Ивановичем Ермаковым (1951—2022), «Ивановка» является ныне крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера. Ивановка была семейным очагом и творческой лабораторией Сергея Рахманинова.

В год 150-летия Рахманинова выставочные проекты «Ивановки» вышли за пределы Музея-заповедника. Электронные архивы выставок, подготовленных научными сотрудниками музея, были переданы в Год Рахманинова множеству образовательных организаций страны. Появился в Год Рахманинова и передвижной музейный проект – выставка «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома», один из последних проектов Александра Ермакова. Выставка рассказывает о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, об истории рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика, об истории рахманиновских посадов на Тамбовщине, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства.

В июле и августе передвижной проект «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома» был представлен в Медиацентре ТД «Библио-Глобус» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно». В Медиацентре экспонирование проекта сопровождалось концертно-просветительской

программой, трансляцией короткометражных документальных фильмов о Рахманинове и «Ивановке», а также представлением изданий Музея-заповедника; в финале дня состоялась акция «Отправь открытку в Ивановку». Представление выставочного проекта в Музее-заповеднике «Царицыно» сопровождалось экскурсией; научный сотрудник Музея-заповедника «Ивановка» Светлана Лобанова знакомила посетителей с историей семьи Рахманинова и страницами семейного альбома.

С 1 по 17 сентября 2023 передвижной проект экспонировался в гостиной прогулочного холла партера Большого зала Московской консерватории. Выставка была открыта для профессорско-преподавательского состава консерватории, студентов, а также посетителей всех концертных программ Большого зала консерватории в этот период. В День рождения Московской консерватории в гостиной Большого зала состоялось официальное мероприятие с участием представителей ректората консерватории и научного сотрудника Музея-заповедника С.В. Рахманинова Юлии Пальцевой, которая вместе с комендантом «Ивановки» Татьяной Дорофеевой тепло поздравила руководство и коллектив вуза, передала в дар консерватории электронные архивы выставочных проектов Музея-заповедника и познакомила с передвижным проектом «Ивановки» не только всех присутствующих в тот праздничный вечер в Большом зале, но и зрительскую аудиторию Телевидения Московской консерватории, охватывающую разные города и страны. Научные сотрудники «Ивановки» Светлана Лобанова и Максим Зубков подготовили аудиогид по выставке, сохранив замысел ее автора, Александра Ермакова. Аудиогид «Ивановки» сопровождал посетителей концертных программ Большого зала, изучающих выставочный проект перед началом концертов, а также специальных гостей выставки, среди которых были представители московских методических объединений, преподаватели и одаренные дети разных административных округов Москвы.

Утром 17 сентября завершилось экспонирование выставки в Большом зале Московской консерватории, но уже днем, в 15.00, состоялось открытие в Российской Академии музыки имени Гнесиных. Выставку в Академии можно будет увидеть до 30 сентября.

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