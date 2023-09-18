В завершение лета состоялся релиз новой песни Натальи Губиной «С тобой летать». Летний, солнечный и динамичный трек наполнен нежностью и энергией взаимных чувств, ритмами в духе фламенко и привычной для автора глубиной смыслов.

«С тобой летать» - история настоящей взаимной любви, которая неминуемо должна пробиться через барьеры осторожности и недоверия, чтоб разгореться согревающим и целительным светом, - делится Наталья идеей композиции, - Для автора коснуться темы счастливой любви - настоящий вызов. Основаная часть популярных любовных песен посвящены страданиям. Однако, я уверена, что именно во взаимности раскрывается настоящая глубина этого чувства. Мне бы хотелось написать хит именно о гармонии взаимности. Кто знает, может быть песня «С тобой летать» - трамплин к моей мечте…»

В официальном видео приняли участие талантливые артисты. Обольстителтную восточную танцовщицу сыграла Татьяна Пантелеева, директор театра Ballet Nacional de Rusia. В роли уличного гитариста профессиональный музыкант-виртуоз, актер театра «Чё» Алексей Сафарьян/Маслов.

Наталья Губина - российская певица, автор и исполнительница собственных песен в жанре инди-поп. Первый поэтический сборник автора «Стриптиз души» вышел в 2019 году и привел внимание аудитории благодаря искренней и пронзительной лирике.

Премьера дебютного трека Натальи «Ломбард» состоялась 16 июня 2023 года. Трек попал в плейлист ВК «Поп с опытом» наравне с именитыми артистами, был поддержан сервисом Зайцев нет, получил высокую оценку от известного поэта-песенника Александра Шаганова в программе «Разбор» проекта «Автора!». В июле вышла меланхоличная композиция «Ангелы-демоны», которая была презентована в Мумий Тролль music bar в Москве в рамках шоукейс-фестиваля Show class. Новый трек «С тобой летать» добавил ярких красок и танцевальных ритмов в музыкальное портфолио автора.

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