Выставка «Александр Джикия. 40 лет в строю»  в Российской академии художеств

Российская академия художеств и Крокин галерея представляют выставочный проект «40 лет в строю» известного московского графика, члена-корреспондента РАХ Александра Роллановича Джикии. В экспозиции, развёрнутой в девяти академических залах, представлены более 100 графических произведений, инсталляции и объекты из наиболее знаковых серий.

А.Р. Джикия. Железные руки мои. 1988. Калька, тушь, фломастер, 30х40 см. Собственность автора

А.Р. Джикия. Гром небесный. 2010. Жесть, эмаль, 40х60 см. Собственность автора

По замыслу кураторов, выставка демонстрирует сложное сочетание автономных высказываний, переосмысленных автором в едином смысловом пространстве. Перед зрителем раскрывается парадоксальное по своему содержанию и пластическому решению искусство с уникальным авторским восприятием действительности. Название проекта отсылает к 1983 году, когда Джикия впервые показал своё произведение публике. Тогда, во время учёбы в Московском архитектурном институте, он принял участие в выставке, представив свою работу «Махание зайцем», ставшую, по мнению самого художника, своеобразным логотипом его творческой деятельности того времени, а, может, и всего его творчества. Автор вспоминает об этом периоде так: «Летом 1982 года я сделал много рисунков на тему “Прощание с детством”. Собственно, такого названия не было, была именно тема. У меня когда-то имелся большой плюшевый заяц. Им-то и машет “лирический герой”, символически прощаясь с детством».

Подобно большинству художников, Джикия долгое время искал себя, своё творческое «я», активно путешествуя по странам и континентам. Он родился в Тбилиси, жил в Европе, работал в Северной Америке и Турции, где преподавал основы дизайна и архитектуры в столичном Университете Билкент. Важной темой искусства автора стала минойская и древнегреческая культура, с которой мастер познакомился в университетской библиотеке, по праву считающейся одной из лучших в Турции. В течение нескольких лет он исследовал репродукции древнегреческих вазописей и крито-микенских печатей, копируя и интерпретируя их. График признаётся, что ощущал себя переводчиком, обнаружившим древнюю непрочитанную библиотеку, который спешит перевести самое для себя интересное на современный язык. В интервью 2009 года Джикия рассказывал: «Я на самом деле вжился в мир микенских печатей, я дружил со львами, драконами, грифонами и собаками, и я восхищался удивительными микенскими мужчинами, прыгающими через быков, и женщинами, несущими змей и кормящими грудью грифонов и львов. За пару лет я нарисовал больше 300 рисунков на тему крито-микенских печатей. Мне казалось, что я на самом деле понимаю художников, творивших больше 3000 лет назад, и что, может быть, я был одним из них». Среди излюбленных мотивов, к интерпретациям которых он обращается, важное место занимает миф о Минотавре, близкий многим художникам – достаточно вспомнить Пикассо и Борхеса. В работах Джикии разделение реальности на действительность и вымысел достаточно условно, а легенды, сны и поэзия неотделимы друг от друга. Ему удаётся погрузиться в таинственный мир ушедшей эпохи, забытой цивилизации и отобразить его через призму своего оригинального художественного видения.

График пробует себя и в области книжной иллюстрации - в 2021 году он показал серию по мотивам раннего издания сказки «Конёк-Горбунок» 1830-х годов. Опираясь на стилистически разнообразный материал того времени, художник воссоздал в своих иллюстрациях некоторые детали быта и характерных персонажей. О вдохновивших его изображениях Джикия говорит так: «Они несут в себе характер древнейшего, архаического искусства, орнаменталистики и наполнены лучезарным жизнелюбием, которого так не хватает в наше время». Он преобразовал народные мотивы в современные произведения с помощью прорезанных чёрно-белых силуэтов, в некоторых случаях сознательно искажая и дополняя авторскими деталями, но стараясь не утратить настроения оригинальных работ.

Мастер экспериментирует с техникой, обращаясь не только к привычной для него бумаге, но и к другим материалам. Используя металл, дерево и зеркала он создаёт инсталляции, фиксирующие его идеи в объёмной форме. Этому навыку трёхмерного мышления, по признанию самого художника, способствовало архитектурное образование и углублённое изучение начертательной геометрии. Некоторые его фигуративные объекты и инсталляции будут представлены публике в рамках академического проекта. Произведения Александра Джикии всегда узнаваемы, несмотря на разнообразие тем, форм и техник, к которым он обращается. Его творчество невозможно причислить к какому-либо из существующих течений или направлений современного искусства, он – художник, идущий особым путем. Он аутентичен, и, возможно, является одним из немногих, стоящих у истоков новой культурной парадигмы.

Сроки экспонирования: 23 августа – 10 сентября 2023 года.

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