«Перезагрузка. 2.0»: фестиваль современного искусства в Зарайске

Ключевая локация фестиваля — арт-пространство, предполагающее полную трансформацию уже существующего здания с историей в современный арт-объект, который станет символом перезагрузки Зарайска. Там расположатся выставочные залы, интерактивные инсталляции, а также образовательные зоны, где эксперты расскажут об искусстве и обсудят, как синтез творчества и социальных проектов влияет на креативную экономику региона. Среди заявленных спикеров — искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, генеральный директор Третьяковской галереи в 2015-2023 годах Зельфира Трегулова.

История и современность тесным образом пересекутся в пространствах с VR-реальностью и диджитал-искусством. Generative Gallery для участия в выставке отобрали молодых амбициозных медиахудожников, развивающих цифровую эстетику в своих работах. Также гости фестиваля увидят объекты Саши Фроловой — известной современной художницы и скульптора, пытающейся в своем творчестве предугадать будущее, создавая его инновационную эстетику уже сегодня.

Еще одна локация фестиваля — Дом Мачтета, усадьба известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета. Она стала наиболее популярным местом первого в Зарайске фестиваля современного искусства ««Между прошлым и будущим», который в 2023 году посетило более 5 тысяч человек.

«Работая над фестивалем «Перезагрузка. 2.0», я чувствую большую ответственность. Ведь очень важно дать людям возможность учиться, зажечься и мечтать с помощью искусства, работать со своим воображением. Проект в Зарайске — значимый этап изменения самого города, так как, вдохновившись нашими двумя ключевыми объектами, любой предприниматель может приехать и построить свой культурный центр, арт-пространство, открыть собственное дело и понять, что всё возможно. Потому что сегодня не важно в каком городе ты находишься, главное — твоё желание создавать то, что хочешь, находя единомышленников, используя культурные коды, работая с искусством. Уверена, что в ближайшие пять лет мы увидим, как город расцветет по-настоящему и в нем появится много молодых визионеров из разных областей, которые захотят там создавать свои проекты», — сообщила куратор фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Марина Глухова.

В рамках фестиваля пройдет масштабная выставочная программа. Ее куратор — галерист Полина Аскери — представит более 250 работ 50-ти художников из ASKERI GALLERY и онлайн-проекта Art Online 24. Среди них как ведущие мастера с международной репутацией, так и молодые художники с большим творческим потенциалом. В экспозицию войдут работы Тимура Гасумова, Юрия Купера, Ксении Сандеско, Анны Сладковой, Павла Полянского, Алексея Головина, Павла Киселева, Дарьи Котляровой, Даниила Соболева, Михаила Блинова, Татьяны Бродской, Ирины Куб, Павла Багана, Михаила Блинова, Максима Тарана, Владимира Иванова, Евгения Старова, Дины Снегиревой и др.

На протяжении всего периода работы выставки гостей ждут мастер-классы художников-участников, где они расскажут о своем творчестве, покажут любимые техники и стилистические приемы, помогут посетителям почувствовать себя вовлеченными в мир искусства. Для посетителей фестиваля «Перезагрузка. 2.0» создадут пространство для отдыха — кафе с главными подмосковными брендами — коломенской пастилой и зарайскими коврижками. Помимо этого, будет работать библиотека от партнеров, состоится запуск буккроссинга, а художник Макс Гошко-Даньков представит уникальный перформанс.

«В искусстве художников ASKERI GALLERY и ART ONLINE 24 отражается все богатство и глубина нашего культурного кода. От нонконформизма Юрия Купера и до примитивизма Дани Соболева, от постсоветской символики Дарьи Котляровой до футуризма Павла Полянского, от глубокого погружения в телесность от Ксении Сандеско и Маши Руденко — до инсталляций из гвоздей от Алексея Головина, от мягкого исследования социума от Анны Сладковой — до социальных абстракций Павла Киселева, от фигуративизма Иры Куб — до академизма Михаила Блинова. Наши художники собрали все многообразие российской истории и культуры, чтобы современный посетитель выставочного пространства смог почувствовать свою причастность. Уникальность проекта в удивительном единении: русские художники со всего мира прилетят в Зарайск, чтобы воплотить масштабный проект о любви к нашему искусству», — подчеркнула куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Полина Аскери.

Ещё две важные точки на карте Зарайска в дни фестиваля — Государственный музей-заповедник Зарайский кремль и Водонапорная башня. Последняя после реставрации получила новую жизнь и теперь работает как смотровая площадка и арт-объект. Для гостей фестиваля творческое сообщество МИРА проведет спектакли-прогулки по городу, а режиссер Нина Волленберг организует серию перформансов.

Фестиваль «Перезагрузка. 2.0» проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.