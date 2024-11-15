«Планета Океан» встречает первого «обитателя»

Один из самых крупных экспонатов Музея Мирового океана – скелет кашалота покидает привычное место обитания – выставочное пространство «Глубина». Он станет первым «жителем» нового экспозиционного корпуса «Планета Океан».

Появление экспоната в музее – история особенная. Кашалот был добыт в 1975 году в Антарктике китобойной флотилией «Юрий Долгорукий», выполнявшей свой 15-ый заключительный рейс. Это был крупный самец 40 лет и длиной 16,8 м.

Впечатляющие размеры зубатого кита удивили даже бывалых китобоев. После разделки туши было решено отправить скелет в Калининград. Его доставили в Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), где специалисты приступили к обработке. Для того чтобы подготовить скелет к экспонированию, требовалось тщательно очистить и обезжирить кости, поэтому было решено закопать скелет. Кости были очищены от жира и мягких тканей при помощи микроорганизмов и естественных процессов. В 1979 году останки кашалота извлекли, продезинфицировали, обработали необходимыми для хранения растворами. Изначально скелет кита планировали разместить в специальном научно-экспериментальном комплексе, который должны были возвести, а затем и в отдельном павильоне из стекла – но задуманные проекты так и не осуществились. В 1993 его передали Музею Мирового океана, а в 2001 году сотрудниками лаборатории морских млекопитающих АтлантНИРО впервые была осуществлена сборка кашалота в павильоне «Исполины океана».

В 2013 в связи с началом строительных работ по возведению фондохранилища, павильон демонтировали, скелет разобрали и передали на временное хранение в Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова. В 2015 году скелет кашалота собрали в новой экспозиции «Глубина», где он и радовал посетителей до сегодняшних дней.

«В настоящий момент перед нами стоит непростая задача – необходимо разобрать и перевезти скелет к месту нового экспонирования – в корпус «Планета Океан». Кашалот – если перевести его название с португальского языка – означает «головастик» («кашола» – большая голова). Везти нашего «головастика» необходимо уже сейчас, поскольку скоро будет проводится остекление дверных проемов и тогда уже массивный череп внести будет невозможно», – говорит старший научный сотрудник Музея Мирового океана Ирина Байкова.

После того как скелет снимут, его осмотрят специалисты, и, в случае необходимости, проведут реставрационные работы.

Экспонат разместится в «Лаборатории Жизни» – на втором этаже строящегося экспозиционного корпуса «Планета Океан», в тематическом разделе, посвященном морской биологии. Позднее соседями исполина океана станут и скелеты других морских млекопитающих – серого кита, стеллеровой коровы, моржа, белухи.