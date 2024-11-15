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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Последние месяцы в пути: В Музее Мирового океана прошла встреча с командой экспедиции «Россия 360»

editor
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нис витязь - встреча
Встреча с участниками континентальной экспедиции «Россия 360» на борту НИС «Витязь». Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

На научно-исследовательском судне «Витязь» накануне состоялась встреча с участниками континентальной экспедиции «Россия 360». Команда прошла по уникальному маршруту – более 40 000 километров вдоль сухопутных границ Российской Федерации по побережью 13 морей и 2 океанов.

Это первая в своем роде экспедиция – таким маршрутом по просторам нашей страны ещё никто никогда не проезжал. За плечами команды – 11 месяцев в пути: вся Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Кавказ, полуостров Крым и другие уголки России.

Самый сложный участок экспедиции, по словам ее участников – финишная прямая Арктического этапа. Маршрут через крайний север таит в себе очень много опасностей: «По такому маршруту от границы с Норвегией до границы с Америкой на колесной технике пыталось проехать огромное количество путешественников. Многие исследователи, отправляясь на берега Арктики, часто не достигали своих целей, десятки лет тратили на то, чтобы это сделать. Мы справились за один год», – рассказывает руководитель экспедиции Богдан Булычев.

У экспедиции свои рекорды: команда впервые преодолела Арктику на колесной технике от Мурманска до Чукотки; первой замкнула круг в 360 градусов проехав вдоль всей сухопутной границы России; впервые за один календарный год посетила все четыре крайние точки Российской Федерации по направлениям света: западную в Калининградской области, мыс Дежнева – на востоке, полуостров Таймыр на севере и Дагестан на юге.

По итогам экспедиции выйдет документальный многосерийный фильм об уникальном многообразии нашей страны, о быте и культуре народов, живущих на ее окраинах, об уникальной природе и о тех объектах инфраструктуры, которыми могут гордиться граждане России. Фильм покажут в эфире крупных федеральных и кабельных телеканалов, в онлайн-кинотеатрах. Площадкой для презентации фильма выступит Музей Мирового океана.

«Ваша миссия, как популяризаторов истории и географии нашей страны очень важна. Сейчас завершается строительство нового экспозиционного корпуса Музея Мирового океана – «Планета Океан». Приглашаю вас поучаствовать в формировании экспозиции с материалами, которые были собраны вами в рамках путешествия», – выступил с предложениями генеральный директор музея Денис Миронюк.

В планах команды на следующий год – отправиться в комплексную историческую экспедицию: «Когда мы ехали по территории Северного морского пути, обнаружили 16 уникальных мест, которые никак не обозначены на карте, например, мы посетили дом, где зимовал, как начальник полярной станции, выдающийся советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал Иван Дмитриевич Папанин. В феврале следующего года мы планируем отправиться в экспедицию, для того, чтобы установить в таких местах информационные таблички.

Музею Мирового океана мы готовы предоставить подробный маршрут предстоящей экспедиции для формирования технического задания по сбору предметов, которые могли бы пополнить музейные фонды и представляли бы собой исследовательский интерес. Это могут быть традиционные лодки, которыми пользовались коренные народы России, предметы этнографии и быта», – прокомментировал Богдан Булычев.

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