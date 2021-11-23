Песни Михаила Гуцериева вошли в шот-лист премии «Виктория — 2021»

23 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021». Спикерами выступили президент премии, медиаменеджер, писатель Юрий Костин и учредитель премии, народный артист России, композитор Игорь Крутой. В ходе мероприятия участники рассказали о предстоящей церемонии награждения и ответили на вопросы журналистов. В ходе пресс-конференции были объявлены номинанты предстоящей премии «Виктория-2021».

В этом году 7 песен на стихи поэта Михаила Гуцериева претендуют на победу сразу в 6 номинациях Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021»:

«Певица года» – Наталья Гордиенко — «Туз буби»;

«Певец года» – Филипп Киркоров — «По камням по острым»;

«Городской романс» – Николай Басков и Любовь Успенская — «Большая любовь», Стас Михайлов и Таисия Повалий — «Что с тобой? Как же я?», Ярослав Сумишевский — «Ты не суди меня»;

«Музыкальное видео года» – Полина Гагарина — «Ты не целуй», Филипп Киркоров — «По камням по острым»;

«Композитор года» – Виктория Кохана — «По камням по острым»;

«Песня года» – Валерия — «Теряю сознание», Филипп Киркоров — «По камням по острым».

Сам Михаил Гуцериев номинирован в категории «Поэт года» за стихи к песне «По камням по острым» в исполнении Филиппа Киркорова. В этом году поэт имеет все шансы в пятый раз забрать престижную статуэтку.

Напомним, что церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021» пройдёт 2 декабря в Государственном Кремлёвском Дворце. Лучших из лучших по итогам прошедшего года выбирают мастадонты шоу-бизнеса: музыканты, композиторы, поэты, продюсеры, музыкальные критики, журналисты и руководители крупнейших медиахолдингов.

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